lunes 10 de noviembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Venta de autos: octubre cerró con un 16,9% más de patentamientos que el año pasado

    De acuerdo con los datos de ACARA, durante octubre de 2025 se patentaron 51.982 vehículos 0 kilómetro en Argentina, frente a las 44.473 unidades del mismo mes de 2024.

    10 de noviembre de 2025 - 12:28
    El mercado automotor argentino consolida su recuperación.

    El mercado automotor argentino consolida su recuperación.

    TENDENCIA DE NOTICIAS

    El sector automotor argentino sigue mostrando signos de recuperación. Según el informe mensual de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), octubre de 2025 registró 51.982 patentamientos, lo que representa un incremento interanual del 16,9% respecto al mismo mes del año anterior.

    Lee además
    Realmente no vuelvo más, comentó el vecino de Mercedes que estuvo de turista en el Camping de Baradero

    Turista denunció ruidos de autos y motos en Baradero y afirmó: "Realmente no vuelvo más"
    Bomberos rescatan a un bebe atrapado dentro de un auto en Zárate

    Bomberos rescatan a un bebé atrapado dentro de un auto en Zárate

    En octubre de 2024, las ventas habían alcanzado 44.473 unidades, marcando en ese entonces el inicio de una curva ascendente que hoy se consolida.

    Comparado con septiembre de 2025, cuando se habían patentado 55.827 vehículos, el volumen muestra una leve retracción mensual del 6,9%, típica del último trimestre, pero el promedio general sigue siendo ampliamente favorable frente al desempeño del año pasado.

    ACARA sostiene una proyección optimista

    Desde ACARA destacaron que el ritmo de ventas de los últimos meses permite proyectar un cierre de 2025 con más de 600.000 unidades patentadas, cifra que no se alcanzaba desde 2018.

    El presidente de la entidad, Sebastián Beato, subrayó que “fue otro mes sensible por temas electorales, al igual que septiembre, por encima de los 50.000 patentamientos, y eso ya lo convierte en una buena noticia”.

    Las terminales automotrices también confían en que la estabilidad cambiaria y las líneas de financiamiento implementadas por bancos oficiales sigan impulsando las operaciones en lo que resta del año.

    Toyota es líder

    Entre las marcas, Toyota lideró en el décimo mes del año con 7.682 unidades vendidas. Le siguieron Volkswagen (7.271), Fiat (5.492), Ford (5.054), Renault (4.784), Chevrolet (4.237), Peugeot (4.103), Citroën (1.985), Jeep (1.809) y Nissan (1.412).

    Factores del crecimiento

    El repunte del sector se apoya en varios factores: una mayor oferta de vehículos nacionales, una mejora en el abastecimiento de componentes importados, y políticas de incentivo al crédito.

    A esto se suma un comportamiento más estable del tipo de cambio, que redujo la incertidumbre en la toma de decisiones de compra, especialmente en consumidores particulares y pequeñas empresas.

    De acuerdo con ACARA, el acumulado anual enero-octubre de 2025 supera las 552.484 unidades, un crecimiento del más del 55,1 % en comparación con igual período de 2024.

    Mirada de crecimiento

    Con la mirada puesta en los últimos dos meses del año, el mercado automotor argentino transita uno de sus mejores momentos de los últimos seis años.

    Si se mantiene el actual ritmo de patentamientos, 2025 podría cerrar con uno de los volúmenes de ventas más altos desde 2018, confirmando que la recuperación de la industria automotriz ya no es una expectativa, sino una realidad en marcha.

    Temas
    Seguí leyendo

    Turista denunció ruidos de autos y motos en Baradero y afirmó: "Realmente no vuelvo más"

    Bomberos rescatan a un bebé atrapado dentro de un auto en Zárate

    ARBA extiende plazos del Inmobiliario Rural y mantiene el descuento del 10% para quienes están al día

    Lionel Scaloni y Banco Macro nos recuerdan lo que valen los argentinos y nos desafían a seguir pensando en grande

    Diputados: la oposición busca apurar el dictamen del presupuesto, pero el oficialismo intentará postergarlo hasta diciembre

    CyberMonday 2025: cómo comprar con seguridad y evitar caer en estafas digitales

    Diego Santilli fue designado por Javier Milei como ministro del Interior

    Los gobernadores esperan gestos concretos y nuevos interlocutores tras la reunión con Milei

    Alberto Fernández defendió a Kicillof y cuestionó al kirchnerismo: "Cristina no es mi jefa política"

    Antes de reunirse con Milei, Mauricio Macri anticipó: "El PRO tendrá un candidato en 2027"

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Desde ARBA recordaron que el beneficio se aplica únicamente a contribuyentes sin deudas previas.

    ARBA extiende plazos del Inmobiliario Rural y mantiene el descuento del 10% para quienes están al día

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Temporada de Verano en Pergamino: capacitación para personal de los clubes

    Temporada de Verano en Pergamino: capacitación para personal de los clubes
    La segunda edición de la Feria Municipal del Libro “Zárate Lee” volvió a demostrar el interés del público por las propuestas culturales locales, reuniendo a cientos de vecinos durante tres días en la Costanera Norte.

    Fuerte apuesta a la cultura local, gran convocatoria en la feria "Zárate Lee"

    José Defelippo fue el goleador del conjunto de la Capital Federal con 15 puntos (1-2, 4-6 y 1-2), a los que les sumó 3 rebotes y 5 asistencias en 22′.

    Básquetbol: gran actuación del nacido en San Nicolás Defelippo, para la victoria de Ferro

    Educación Vial orientada a personas con discapacidad

    Educación Vial orientada a personas con discapacidad

    Servicios Públicos de Pergamino, clave en el mantenimiento de los barrios

    Servicios Públicos de Pergamino, clave en el mantenimiento de los barrios