Venta de autos: octubre cerró con un 16,9% más de patentamientos que el año pasado

El sector automotor argentino sigue mostrando signos de recuperación. Según el informe mensual de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina ( ACARA ), octubre de 2025 registró 51.982 patentamientos , lo que representa un incremento interanual del 16,9% respecto al mismo mes del año anterior.

En octubre de 2024, las ventas habían alcanzado 44.473 unidades, marcando en ese entonces el inicio de una curva ascendente que hoy se consolida.

Comparado con septiembre de 2025, cuando se habían patentado 55.827 vehículos, el volumen muestra una leve retracción mensual del 6,9%, típica del último trimestre, pero el promedio general sigue siendo ampliamente favorable frente al desempeño del año pasado.

Desde ACARA destacaron que el ritmo de ventas de los últimos meses permite proyectar un cierre de 2025 con más de 600.000 unidades patentadas, cifra que no se alcanzaba desde 2018.

El presidente de la entidad, Sebastián Beato, subrayó que “fue otro mes sensible por temas electorales, al igual que septiembre, por encima de los 50.000 patentamientos, y eso ya lo convierte en una buena noticia”.

Las terminales automotrices también confían en que la estabilidad cambiaria y las líneas de financiamiento implementadas por bancos oficiales sigan impulsando las operaciones en lo que resta del año.

Toyota es líder

Entre las marcas, Toyota lideró en el décimo mes del año con 7.682 unidades vendidas. Le siguieron Volkswagen (7.271), Fiat (5.492), Ford (5.054), Renault (4.784), Chevrolet (4.237), Peugeot (4.103), Citroën (1.985), Jeep (1.809) y Nissan (1.412).

Factores del crecimiento

El repunte del sector se apoya en varios factores: una mayor oferta de vehículos nacionales, una mejora en el abastecimiento de componentes importados, y políticas de incentivo al crédito.

A esto se suma un comportamiento más estable del tipo de cambio, que redujo la incertidumbre en la toma de decisiones de compra, especialmente en consumidores particulares y pequeñas empresas.

De acuerdo con ACARA, el acumulado anual enero-octubre de 2025 supera las 552.484 unidades, un crecimiento del más del 55,1 % en comparación con igual período de 2024.

Mirada de crecimiento

Con la mirada puesta en los últimos dos meses del año, el mercado automotor argentino transita uno de sus mejores momentos de los últimos seis años.

Si se mantiene el actual ritmo de patentamientos, 2025 podría cerrar con uno de los volúmenes de ventas más altos desde 2018, confirmando que la recuperación de la industria automotriz ya no es una expectativa, sino una realidad en marcha.