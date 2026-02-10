Histórico: un toro bonaerense de la raza Murray Grey se consagró campeón mundial

martes 10 de febrero de 2026
    10 de febrero de 2026 - 15:03
    Un toro de raza Murray Grey criado en el Sudoeste Bonaerense fue distinguido como Campeón del Mundo en una competencia internacional que reunió a los mejores ejemplares de la raza.

    Se trata de Rama, perteneciente a La Trinidad Agropecuaria, una cabaña propiedad de la familia Picco con establecimientos en Cañuelas y en las localidades de Bordenave y Darregueira, en el distrito de Puan.

    El ejemplar, nacido en Bordenave, fue consagrado en el Champion of the World Competition, certamen organizado por la plataforma especializada Orb Breeder.

    Según informó La Nueva, en una primera instancia se impuso a nivel sudamericano y luego alcanzó el máximo reconocimiento mundial, superando a competidores de Estados Unidos y del Reino Unido.

    Orgullo argentino

    Rama ya contaba con una destacada trayectoria: había sido elegido Gran Campeón de la Exposición Rural de Palermo en 2023 y 2025. Según destacaron los organizadores, el toro “impresiona por su balance perfecto, amplitud y calidad racial”, cualidades que lo posicionaron como líder global y ratifican el prestigio de la ganadería argentina en el escenario internacional.

    La raza Murray Grey

    La raza Murray Grey tiene su origen a comienzos del siglo XX en el valle del río Murray, en la frontera entre los estados australianos de Nueva Gales del Sur y Victoria. Surgió a partir del cruce accidental entre una vaca Shorthorn con cría gris y un toro Aberdeen Angus, dando lugar a animales de color gris con notables cualidades productivas.

    De tamaño mediano, los toros adultos alcanzan entre 800 y 1.000 kilos, mientras que las vacas pesan entre 500 y 700. Se destacan por su constitución robusta, musculosa y equilibrada, con excelente calidad de carne y una docilidad que facilita su manejo. Su pelaje uniforme, que va del gris plateado al oscuro, y su piel suelta y elástica les permiten adaptarse con eficiencia a distintos climas.

    Una vaca bonaerense premiada

    A finales de enero DIB informó sobre una vaca de Trenque Lauquen que se consagró como la Mejor Shorthorn del Mundo

    La vaca Leave Blancanieves, nacida el 10 de agosto de 2021 en la cabaña Santa Cecilia de Trenque Lauquen, es el Mejor ejemplar de la raza Shorthorn del planeta.

    Así lo determinó semanas atrás un jurado internacional que evalúa a los Grandes Campeones de las exposiciones ganaderas más importantes de países como Estados Unidos, Canadá, Australia, y por supuesto, Argentina.

    Como ganadora en la pista de la Exposición Rural de Palermo, Blancanieves representó a nuestro país en la “Copa del Mundo” de la genética Shorthorn. Cabe destacar que la cabaña Santa Cecilia ha ganado 8 de los últimos 9 grandes campeonatos hembra en la Exposición Rural de Palermo. La Shorthorn está considerada la “madre de las razas” en Argentina -el primer ejemplar ingresó hace más de dos siglos, en 1823-.

    (DIB)

