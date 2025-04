¿Pagan todos? En la Autopista Pilar Pergamino instalarían las cabinas sin barreras

En este caso, la instalación de dicho sistema implicaría en principio que ya no se podría invocar la cercanía a los trabajadores del peaje a la hora de acercarse a las cabinas, con la intención de que se levanten las barreras y no abonar (que ya cuesta $1.200). Además, la medida implicaría la pérdida de puestos de trabajo .

Una lucha sin fin

En este marco, cabe recordar que continúa la lucha de los vecinos de la zona -que ya lleva casi 20 años- para lograr que se construyan las colectoras.

Desde el colectivo Sin Colectoras No Hay Peaje comentaron a El Diario de Pilar que "es a lo que apuntan todos los peajes, un sistema sin barreras. La diferencia con Larena es que no tenemos alternativa y nos atrapan. Así que más que nunca hay que reclamar".

Y agregaron que "los empleados están en alerta porque los van a rajar (sic). La idea es que no haya cabinas".

Enterados de la situación, algunos usuarios ya expresaron su malestar en redes sociales. En su caso Leonel Chávez comentó: “Y eso no es nada... avísenles a los usuarios que si no tienen el Telepase la multa es terrible. En Capital me dejó de andar y las multas son de $54 mil cada una. Cuentan como infracción, lo mismo que Autopistas del Sol”. Y agregó que “ya no podrán decir ‘no pago porque soy de Pilar o Exaltación’, es un robo”.

Por su parte, Marcela González acotó: “Hagan piquetes y corten la ruta. Si no hay colectoras y la ruta no está en condiciones ni luz, nada. No dejen pasar a nadie y encima dejan a esa gente desempleada”, esto último en referencia a los trabajadores de Larena.