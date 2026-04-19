Tomi Pérsico impulsa Potencia Pergamino, un show que reunirá a artistas locales en escena

Con una impactante performance de acrobacia y contorsión, Tomi Pérsico se destacó en la programación de Cirque XXI en Pergamino.

Tomi Pérsico , talentoso acróbata y contorsionista de Pergamino , avanza en la producción de un espectáculo propio que apunta destacarse en la agenda cultural de las próximas vacaciones de invierno. Bajo el nombre Potencia Pergamino, el show , la propuesta buscará reunir a artistas locales en una puesta que combinará acrobacia, danza y teatro.

“Va a contar con una puesta en escena superadora para nuestra ciudad. Los mejores artistas de Pergamino serán parte de una obra que combina acrobacia, danza y teatro”, adelantó Pérsico en diálogo con LA OPINION, dejando entrever la ambición del proyecto.

El artista, que viene de participar en el reconocido Cirque XXI, destacó el valor personal de esta iniciativa: “Gracias a Dios estoy empezando el proyecto de mi propio espectáculo acá en Pergamino. Voy a producir y dirigir con la ayuda de Yamila Mirada, una amiga que cuenta con una escuela de danza”, señaló.

Como parte del proceso de armado del show, Pérsico lanzó una convocatoria abierta a artistas de todas las edades “con ganas de brillar en el escenario”. El casting está orientado a disciplinas como danzas urbanas, danzas árabes, folklore, malambo y flamenco. “Les vamos a enseñar una coreografía paso a paso para que nos muestren su potencial”, explicó.

La audición se realizará el sábado 25 de abril a las 12:00 en el Centro Cultural Bellas Artes (avenida Alsina y Moreno). Los interesados deberán inscribirse previamente enviando un correo electrónico a [email protected].

Tomi Pérsico y una trayectoria en ascenso

El recorrido de Tomi Pérsico dentro del mundo artístico viene en constante crecimiento. En 2023 alcanzó gran visibilidad tras su participación en Got Talent Argentina, donde fue reconocido por el público, la conductora Lizy Tagliani y el jurado integrado por Abel Pintos, La Joaqui, Emir Abdul y Florencia Peña.

Además, formó parte del Circo del Ánima en el espectáculo “Mundo Halloween” y actualmente continúa vinculado a ese espacio junto a Flavio Mendoza como jurado de la Competencia Nacional de Arte Circense. En 2024 también integró el staff de Servian el Circo durante su paso por Pergamino.

Este año volvió a destacarse con una performance en la programación de Cirque XXI en la ciudad, consolidando un camino artístico que ahora busca proyectarse en una producción propia con identidad local.