Carlo Acutis, el "influencer de Dios" tendrá su lugar de oración en Pergamino

La vida de Carlo Acutis fue breve pero profundamente significativa.

Pergamino se prepara para vivir un momento especial dentro de su vida religiosa. El próximo domingo, la Parroquia Nuestra Señora de Luján será escenario de la bendición y entronización de la imagen de Carlo Acutis , uno de los santos más recientes de la Iglesia Católica y conocido en todo el mundo como el “influencer de Dios”.

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La celebración no será un hecho aislado, sino el punto culminante de un fin de semana cargado de espiritualidad. El sábado a las 21:00 se realizará una vigilia de oración en la Capilla del Hogar de Jesús, ubicada en avenida Rocha y Santiago del Estero. En tanto, el domingo 26 a las 10:30 partirá una caravana con la imagen del santo que unirá ese espacio con la parroquia de calle Bolivia 250, donde se celebrará la misa central.

Será allí donde el padre Mariano Díaz encabezará la ceremonia, en un evento que convoca no solo a fieles de la parroquia, sino a toda la comunidad.

La llegada de la imagen no es casual ni improvisada. Responde a una devoción que fue creciendo con el tiempo dentro de la comunidad parroquial.

El padre Mariano Díaz explicó: “La devoción a Carlo Acutis en nuestra parroquia es bastante fuerte’”, recordando un momento clave que marcó ese camino.

“En el 2023 la reliquia de Carlo, en ese momento beato, visitó nuestra comunidad durante la novena patronal y realmente fueron días de profunda espiritualidad”, relató.

A partir de aquella experiencia, la parroquia decidió dar un primer paso concreto: “Desde ese momento entronizamos un cuadro con la imagen de Carlo en nuestro templo parroquial con una reliquia de tercer grado”, explicó el sacerdote.

Ese gesto inicial hoy se profundiza con la llegada de una imagen especialmente realizada para la comunidad.

Un camino personal y comunitario

El vínculo del padre Mariano con el joven santo también tiene una dimensión personal muy significativa.

“En lo personal tuve la posibilidad, por gracia de Dios, de visitar dos veces la tumba de Carlo en Asís, la primera vez como beato y la segunda ya como santo”, compartió.

Esa experiencia fortaleció su deseo de acercar la figura de Carlo a Pergamino. Así fue como surgió la iniciativa de contar con una imagen propia en la parroquia.

“El año pasado surgió la idea de traer una imagen del santo y me contacté con un artesano de Buenos Aires que nos realizó la imagen que recibiremos el próximo 25 de abril”, explicó.

Un mensaje especialmente dirigido a los jóvenes

Uno de los aspectos más significativos de esta propuesta es su enfoque en las nuevas generaciones. La figura de Carlo Acutis interpela de manera directa a adolescentes y jóvenes, ya que su vida transcurrió en un contexto muy cercano al actual.

“Queremos que su presencia en nuestra comunidad sea, especialmente para adolescentes y jóvenes, un incentivo para crecer en el encuentro con Jesús, especialmente presente en la Eucaristía”, afirmó el padre Mariano.

Carlo Acutis fue un joven de su tiempo

Una de sus frases más recordadas resume ese camino: “La Eucaristía es mi autopista al cielo”.

La historia de Carlo Acutis resulta singular dentro de la Iglesia contemporánea. Fue llamado “ciberapóstol de la Eucaristía” y “apóstol de los millennials” por su capacidad de evangelizar a través de las nuevas tecnologías.

Entre sus iniciativas más destacadas se encuentra la creación de un sitio web dedicado a difundir milagros eucarísticos en todo el mundo, un proyecto que desarrolló por iniciativa propia.

Su vida demuestra que la santidad no está alejada de lo cotidiano. Carlo estudiaba, jugaba, disfrutaba del deporte y la tecnología, pero siempre priorizaba su relación con Dios, la oración y su amor a la Virgen María.

De joven común a santo de la Iglesia

La vida de Carlo Acutis fue breve pero profundamente significativa. Falleció el 12 de octubre de 2006, con apenas 15 años, tras una enfermedad repentina.

Su causa de beatificación comenzó en 2013, fue declarado venerable en 2018 y beato en 2020. Finalmente, el 7 de septiembre de 2025 fue canonizado, convirtiéndose en uno de los santos más jóvenes y cercanos a las nuevas generaciones.

Uno de los milagros atribuidos a su intercesión ocurrió en Brasil, donde un niño fue curado de una enfermedad grave considerada irreversible.