jueves 04 de septiembre de 2025
    • San Nicolás: Otro ataque con arma de fuego en barrio Las Mellizas, tras disparar contra una vivienda

    Un hombre efectuó un disparo con escopeta contra la casa de una mujer en barrio Las Mellizas. El frente resultó dañado. Investiga la Justicia.

    4 de septiembre de 2025 - 09:50
    Volvieron a atacar con arma de fuego una vivienda en B° Las Mellizas de San Nicolás.

    Diario El Norte

    En las últimas horas se registró un nuevo episodio de violencia armada en el barrio Las Mellizas, zona norte de San Nicolás. Según denunció una mujer de 43 años, un hombre efectuó un disparo con escopeta contra el frente de su vivienda, ubicada en calle Tchaikowski al 1700.

    El ataque provocó daños en una de las ventanas, tanto en el vidrio como en el marco. La víctima aseguró conocer al agresor y señaló que entre ambos existen conflictos de vieja data, lo que abre una nueva línea de investigación para la Fiscalía interviniente.

    El hecho se suma a otros episodios violentos ocurridos recientemente en Las Mellizas. El pasado miércoles 27, tres delincuentes tirotearon una vivienda en calle Chopin al 500.

    Días antes, el sábado 23 de agosto, un hombre sufrió un disparo en la pierna tras ser atacado en calle Strauss al 300.

