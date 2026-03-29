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    • Operativos en San Pedro: detienen a un joven buscado por robo y a otro por disturbios

    Dos intervenciones policiales en distintos puntos de San Pedro terminaron con la detención de un joven con pedido de paradero.

    29 de marzo de 2026 - 16:00
    Personal de la Comisaría de San Pedro concretó la demora de dos hombres en distintos operativos de control realizados en la vía pública durante la jornada de este viernes, según informaron fuentes policiales.

    Personal de la Comisaría de San Pedro concretó la demora de dos hombres en distintos operativos de control realizados en la vía pública durante la jornada de este viernes, según informaron fuentes policiales.

    notisanpedro.info

    Durante una serie de operativos de control realizados en la vía pública de la ciudad, personal policial de San Pedro concretó la detención de dos hombres en procedimientos distintos. Uno de ellos tenía un pedido de paradero activo por una causa de robo, mientras que el otro fue aprehendido por generar disturbios en estado de ebriedad.

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    Detención por pedido de paradero activo en causa de robo

    El primero de los procedimientos se llevó a cabo en la intersección de Comandante de Obligado y Bozzano, donde efectivos identificaron a un joven de 21 años. Tras verificar sus datos, constataron que sobre él pesaba un pedido de paradero activo emitido el pasado 19 de marzo.

    La medida judicial está vinculada a una causa por robo que tramita en la Unidad Funcional de Instrucción del Joven del Departamento Judicial de San Nicolás. El individuo fue trasladado a la dependencia policial para regularizar su situación ante la Justicia.

    Aprehensión por disturbios en la vía pública

    En un segundo hecho, ocurrido en la esquina de 25 de Mayo y General Pueyrredón, los uniformados interceptaron a un hombre de 32 años que se encontraba ocasionando disturbios en la vía pública.

    Según indicaron fuentes oficiales, el sujeto presentaba signos evidentes de ebriedad, lo que derivó en su aprehensión inmediata para evitar mayores incidentes en la zona.

    Intervención judicial y normas de convivencia urbana

    Tras su detención, se dio intervención al Juzgado de Paz local por infracción a las normas de convivencia urbana. Este tipo de conductas, remarcaron fuentes policiales, son abordadas con el objetivo de preservar el orden público y garantizar la seguridad de los vecinos.

    Ambos procedimientos se enmarcan en los controles preventivos que se desarrollan de manera habitual en distintos sectores de la ciudad.

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