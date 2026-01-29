viernes 30 de enero de 2026
    Operativo del Cucaiba en Pergamino: vuelo sanitario realizó ablación y traslado de órganos desde Colón

    Un vuelo sanitario del Cucaiba aterrizó en el Aeródromo provincial de Pergamino para un operativo de ablación y traslado de órganos desde Colón.

    La Opinión OnLine | Alfonso Godoy
    Por Alfonso Godoy
    29 de enero de 2026 - 22:31
    El operativo de ablación de órganos del Incucai se desarrolló con vuelos sanitarios desde las últimas horas de la tarde hasta las primeras horas de la noche de este jueves con epicentro en el aeródromo de Pergamino para buscar los órganos donados a Colón vía terrestre en coordinación con el Hospital de esa ciudad.

    Entre la tarde y la noche de este jueves se llevó adelante en el Aeródromo provincial de Pergamino un operativo del Cucaiba vinculado a la ablación y traslado de órganos, a partir de un donante de la ciudad de Colón, en el marco de un procedimiento sanitario coordinado y de estricta confidencialidad.

    La aeronave despegó a la 1:15 de la pista del Aeródromo provincial de Pergamino hacia centros de salud bonaerenses donde estaban destinados los órganos ablacionados a un paciente donante de Colón.

    El vuelo sanitario del Cucaiba despegó de madrugada y culminó con éxito un operativo de ablación de órganos
    Tres estrenos, tres mundos en Cinema Pergamino: drama, humor negro y terror

    Entre las últimas horas de la tarde y las primeras de la noche de este jueves, el Aeródromo provincial de Pergamino fue el epicentro de un operativo sanitario de alta complejidad encabezado por el Cucaiba, vinculado a la ablación y posterior traslado de órganos destinados a pacientes en lista de espera.

    El procedimiento se inició con el arribo de un vuelo sanitario del Cucaiba, que sobrevoló durante algunos minutos la zona urbana de Pergamino hasta recibir la autorización formal de aterrizaje por parte del jefe del Aeródromo provincial, Mario Pelliccioni. La aeronave descendió sin inconvenientes en la pista pergaminense, activando de inmediato el protocolo previsto para este tipo de intervenciones.

    Live Blog Post
    Operativo de profesionales del Cucaiba

    Desde el aeródromo partieron ambulancias especialmente acondicionadas que trasladaron al equipo médico del Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de la provincia de Buenos Aires (Cucaiba) hasta el Hospital Municipal de Colón, ciudad de donde era oriundo el paciente donante. El recorrido, de aproximadamente 50 kilómetros, se realizó en un lapso reducido para garantizar el cumplimiento de los tiempos críticos que requiere un operativo de ablación.

    Una vez finalizado el procedimiento médico, los profesionales regresaron al Aeródromo de Pergamino con conservadoras especiales, diseñadas para el adecuado mantenimiento y preservación de los órganos, que posteriormente fueron cargados en la aeronave sanitaria para su traslado hacia los centros de destino.

    Tal como lo establece la legislación vigente y los protocolos del Cucaiba, no se brindaron detalles sobre los órganos ablacionados, ni sobre la identidad del donante ni de las personas receptoras. Todo el proceso se desarrolló bajo el estricto principio de anonimato que regula la Ley Nacional de Trasplante de Órganos, garantizando confidencialidad y trazabilidad sanitaria.

    Este tipo de operativos refuerzan la importancia de la infraestructura regional y la coordinación entre organismos sanitarios, fuerzas logísticas y autoridades aeroportuarias, permitiendo que Pergamino sea un punto clave en procedimientos solidarios que salvan y mejoran la calidad de vida de pacientes en todo el país.

    Diario LA OPINIÓN registró en video el momento exacto del aterrizaje del avión sanitario del Cucaiba, ocurrido en los primeros minutos de la noche del jueves, material que da cuenta de la magnitud y precisión del operativo desarrollado en la ciudad.

