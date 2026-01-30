viernes 30 de enero de 2026
    • El vuelo sanitario del Cucaiba despegó de madrugada y culminó con éxito un operativo de ablación de órganos

    El operativo de ablación de órganos se extendió por más de 24 horas y culminó con un vuelo sanitario del Cucaiba hacia centros de salud provinciales.

    30 de enero de 2026 - 07:20
    La aeronave despegó a la 1:15 de la pista del Aeródromo provincial de Pergamino hacia centros de salud bonaerenses donde estaban destinados los órganos ablacionados a un paciente donante de Colón.

    La aeronave despegó a la 1:15 de la pista del Aeródromo provincial de Pergamino hacia centros de salud bonaerenses donde estaban destinados los órganos ablacionados a un paciente donante de Colón.

    LA OPINION

    Un vuelo sanitario dispuesto por el Cucaiba despegó a la madrugada de este viernes desde el Aeródromo Provincial de Pergamino y puso fin de manera exitosa a un extenso operativo de ablación de órganos iniciado en el Hospital Municipal de Colón, que demandó más de 24 horas de trabajo coordinado entre equipos médicos y autoridades sanitarias.

    En la madrugada de este viernes finalizó con resultado positivo un complejo operativo de ablación de órganos realizado a partir de la donación de un paciente internado en el Hospital Municipal de Colón “Eduardo Morgan”. El procedimiento fue coordinado por el Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de la provincia de Buenos Aires (Cucaiba) y requirió una logística sanitaria de alcance provincial.

    El momento clave del operativo se produjo a la 1:15 de la madrugada, cuando despegó la aeronave sanitaria dispuesta por el organismo bonaerense desde el Aeródromo Provincial de Pergamino. A bordo se trasladaron los órganos ablacionados hacia distintos centros de salud de la provincia, donde aguardaban los pacientes receptores que se encontraban en prioridad dentro de la lista de espera.

    Operativo de ablación de órganos de más de 24 horas de duración

    Cucaiba vuelo sanitario ablacion de organos de Colon

    Las tareas se habían iniciado en los primeros minutos del jueves, luego de que se confirmara la posibilidad de concretar la donación y la viabilidad médica para llevar adelante un operativo de esta magnitud. A partir de esa evaluación, el Cucaiba activó el protocolo correspondiente y dispuso la intervención de equipos médicos especializados.

    Debido a la necesidad de realizar el traslado aéreo, se determinó que el centro operativo fuera el Aeródromo Provincial de Pergamino, el único que se encuentra actualmente operativo en la región. Hasta allí arribaron las aeronaves sanitarias encargadas de transportar los órganos, bajo estrictos protocolos de conservación y seguridad.

    En ese contexto, la Municipalidad de Colón colaboró con el operativo disponiendo vehículos utilitarios para el traslado terrestre de médicos y técnicos del Cucaiba, conectando ambas ciudades a lo largo de los aproximadamente 50 kilómetros que las separan.

    Durante toda la jornada del jueves, autoridades sanitarias, profesionales médicos y personal del Hospital de Colón trabajaron intensamente para garantizar el correcto desarrollo de cada etapa del procedimiento. Finalmente, las intervenciones de ablación se realizaron de manera exitosa y los órganos fueron trasladados en dispositivos especiales de conservación, permitiendo dar una nueva oportunidad de vida a los receptores.

