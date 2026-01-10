Ojos en Alerta: un vecino frustró un intento de robo en una vivienda del barrio Vicente López

El ladrón fue interceptado en flagrante delito en la propiedad de General Paz al 1.800.

La rápida reacción de vecinos y el uso del sistema comunal Ojos en Alerta permitió frustrar un intento de robo en una vivienda del barrio Vicente López durante la madrugada de este sábado, donde un menor de 16 años fue sorprendido dentro del domicilio y posteriormente aprehendido tras la intervención de Patrulla Urbana y la Policía.

Carlos "Coco" Bello recibió el alta médica tras el rescate del interior del auto que volcó en la autopista

El fiscal Pertierra investiga la agresión de vecinos con un rebenque a un menor en el barrio Mastrángelo

Un intento de robo ocurrido durante la madrugada de este sábado en el barrio Vicente López fue desarticulado gracias a la activación del sistema comunal “Ojos en Alerta”, que permitió un despliegue inmediato de móviles de Patrulla Urbana municipal y la posterior intervención de personal policial.

El hecho se registró alrededor de la 1:20 de la mañana en una vivienda ubicada sobre calle General Paz al 1800, cuando vecinos alertaron sobre la presencia sospechosa de una persona que habría ingresado sin autorización a un domicilio particular. La notificación fue recibida por el sistema de monitoreo comunal, que activó de inmediato el protocolo de respuesta.

Al arribar al lugar, el personal de Patrulla Urbana constató que el propietario de la vivienda, un hombre de 46 años, había logrado reducir al intruso, quien se encontraba dentro del inmueble. Ante esta situación, los agentes municipales procedieron a poner a resguardo al joven sospechoso y solicitaron la presencia de un móvil policial para continuar con las actuaciones correspondientes.

Minutos más tarde, efectivos de la Policía se hicieron presentes en el lugar y tomaron intervención en el hecho. Tras evaluar la situación y dar aviso a la Fiscalía de turno, se dispuso la aprehensión del menor de 16 años, quien fue trasladado a la dependencia policial correspondiente para cumplir con los recaudos legales previstos en este tipo de casos.

Según se informó oficialmente, el propietario del domicilio se dirigió posteriormente a la Comisaría Primera de Pergamino, donde radicó la denuncia formal por lo ocurrido, aportando su testimonio sobre el ingreso del intruso a su vivienda durante la madrugada.

Desde Patrulla Urbana indicaron que el procedimiento se desarrolló sin que se registraran personas lesionadas y destacaron la importancia del uso del sistema Ojos en Alerta como herramienta de prevención y respuesta rápida ante situaciones de inseguridad. “La colaboración de los vecinos es clave para poder actuar con rapidez y evitar que este tipo de hechos tenga consecuencias mayores”, señalaron fuentes municipales.

El sistema Ojos en Alerta funciona mediante la comunicación directa entre los vecinos y los centros de control municipales, permitiendo alertar de manera inmediata sobre hechos sospechosos o delictivos, lo que facilita la coordinación entre Patrulla Urbana, fuerzas policiales y otros servicios de emergencia.

Finalmente, tras completar las actuaciones en el lugar, el personal de Patrulla Urbana continuó con el patrullaje preventivo en la zona, mientras que el menor quedó a disposición de la Justicia, que deberá determinar los pasos a seguir de acuerdo con la normativa vigente para este tipo de situaciones.