Zárate: Avanzan las obras en las escuelas primarias 10, 11 y 26.

    7 de agosto de 2025 - 12:15
    Avanzan las obras en las escuelas primarias 10, 11 y 26 de Zárate: mejoras claves en techos, desagües y sanitarios

    Avanzan las obras en las escuelas primarias 10, 11 y 26 de Zárate: mejoras claves en techos, desagües y sanitarios

    LAOPINION

    En Zárate, el Consejo Escolar supervisaron el inicio de importantes trabajos en tres establecimientos educativos. Los arreglos apuntan a resolver filtraciones, renovar cubiertas y optimizar instalaciones sanitarias. Estas obras se enmarcan en una estrategia progresiva de reacondicionamiento de escuelas.

    Infraestructura escolar en foco: comienza la renovación en tres instituciones

    En el marco del plan de mejoras en infraestructura escolar, el Municipio de Zárate y el Consejo Escolar iniciaron obras fundamentales en tres escuelas primarias: la Nº 10, la Nº 11 y la Nº 26. El objetivo es resolver problemas estructurales críticos que afectan el normal desarrollo de las clases y mejorar las condiciones edilicias para estudiantes, docentes y auxiliares.

    Los trabajos son coordinados por la Secretaría de Obras, Mantenimiento y Servicios Públicos, que relevó cada edificio y diseñó intervenciones específicas en base al estado particular de cada establecimiento.

    Escuela Primaria Nº 10: desagües, cubiertas y revoques

    En la EP Nº 10, las obras se concentran en una intervención integral sobre techos, desagües y muros:

    • Instalación de un nuevo desagüe pluvial que atraviesa el ingreso y descarga sobre calle 3 de Febrero.

    • Reemplazo total de bajadas y desagües de chapa galvanizada.

    • Colocación de una nueva cubierta metálica en el ingreso a la secundaria, con pendiente hacia el patio.

    • Reclavado de chapas existentes y aplicación de membrana impermeabilizante en baños y aulas de planta baja.

    • Reparación completa de revoques en el tímpano, con pintura final.

    Escuela Primaria Nº 11: filtraciones y redes sanitarias

    En esta institución, las obras buscan resolver problemas de humedad y deterioro sanitario:

    • Reparación de filtraciones en distintas cubiertas del edificio.

    • Revisión total del cielorraso del SUM para detectar pérdidas.

    • Inspección y arreglo de cañerías cloacales y de agua.

    • Rediseño de instalaciones sanitarias para separar los circuitos de planta baja y alta, evitando fallas generales.

    Escuela Primaria Nº 26: impermeabilización y protección pluvial

    En la EP Nº 26, los trabajos apuntan a mejorar el escurrimiento del agua y prevenir filtraciones:

    • Recambio completo de chapas galvanizadas en techos.

    • Sustitución de claraboyas y sellado de cubiertas.

    • Impermeabilización con zinguería nueva (babeta y cumbrera).

    • Ampliación de la cobertura en zonas de losa.

    • Retiro de termotanque solar sin uso.

    • Reparación de revoques interiores dañados por filtraciones previas.

    Una inversión en educación pública

    Estas obras se enmarcan en una estrategia progresiva de reacondicionamiento de escuelas, que prioriza la seguridad edilicia y la funcionalidad de los espacios. Se trata de una inversión concreta en la educación pública, en diálogo con las comunidades escolares y con un enfoque técnico que busca soluciones duraderas.

