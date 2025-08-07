Zárate: Avanzan las obras en las escuelas primarias 10, 11 y 26.

Avanzan las obras en las escuelas primarias 10, 11 y 26 de Zárate: mejoras claves en techos, desagües y sanitarios

En Zárate , el Consejo Escolar supervisaron el inicio de importantes trabajos en tres establecimientos educativos. Los arreglos apuntan a resolver filtraciones, renovar cubiertas y optimizar instalaciones sanitarias. Estas obras se enmarcan en una estrategia progresiva de reacondicionamiento de escuelas.

En el marco del plan de mejoras en infraestructura escolar , el Municipio de Zárate y el Consejo Escolar iniciaron obras fundamentales en tres escuelas primarias: la Nº 10 , la Nº 11 y la Nº 26 . El objetivo es resolver problemas estructurales críticos que afectan el normal desarrollo de las clases y mejorar las condiciones edilicias para estudiantes, docentes y auxiliares.

Los trabajos son coordinados por la Secretaría de Obras, Mantenimiento y Servicios Públicos , que relevó cada edificio y diseñó intervenciones específicas en base al estado particular de cada establecimiento.

En la EP Nº 10, las obras se concentran en una intervención integral sobre techos, desagües y muros:

Instalación de un nuevo desagüe pluvial que atraviesa el ingreso y descarga sobre calle 3 de Febrero.

Reemplazo total de bajadas y desagües de chapa galvanizada.

Colocación de una nueva cubierta metálica en el ingreso a la secundaria, con pendiente hacia el patio.

Reclavado de chapas existentes y aplicación de membrana impermeabilizante en baños y aulas de planta baja.

Reparación completa de revoques en el tímpano, con pintura final.

Escuela Primaria Nº 11: filtraciones y redes sanitarias

En esta institución, las obras buscan resolver problemas de humedad y deterioro sanitario:

Reparación de filtraciones en distintas cubiertas del edificio.

Revisión total del cielorraso del SUM para detectar pérdidas.

Inspección y arreglo de cañerías cloacales y de agua.

Rediseño de instalaciones sanitarias para separar los circuitos de planta baja y alta, evitando fallas generales.

Escuela Primaria Nº 26: impermeabilización y protección pluvial

En la EP Nº 26, los trabajos apuntan a mejorar el escurrimiento del agua y prevenir filtraciones:

Recambio completo de chapas galvanizadas en techos.

Sustitución de claraboyas y sellado de cubiertas.

Impermeabilización con zinguería nueva (babeta y cumbrera).

Ampliación de la cobertura en zonas de losa.

Retiro de termotanque solar sin uso.

Reparación de revoques interiores dañados por filtraciones previas.

Una inversión en educación pública

Estas obras se enmarcan en una estrategia progresiva de reacondicionamiento de escuelas, que prioriza la seguridad edilicia y la funcionalidad de los espacios. Se trata de una inversión concreta en la educación pública, en diálogo con las comunidades escolares y con un enfoque técnico que busca soluciones duraderas.