Zárate: Avanzan las obras en las escuelas primarias 10, 11 y 26.

En Zárate, el Consejo Escolar supervisaron el inicio de importantes trabajos en tres establecimientos educativos. Los arreglos apuntan a resolver filtraciones, renovar cubiertas y optimizar instalaciones sanitarias. Estas obras se enmarcan en una estrategia progresiva de reacondicionamiento de escuelas.
Infraestructura escolar en foco: comienza la renovación en tres instituciones
En el marco del plan de mejoras en infraestructura escolar, el Municipio de Zárate y el Consejo Escolar iniciaron obras fundamentales en tres escuelas primarias: la Nº 10, la Nº 11 y la Nº 26. El objetivo es resolver problemas estructurales críticos que afectan el normal desarrollo de las clases y mejorar las condiciones edilicias para estudiantes, docentes y auxiliares.
Los trabajos son coordinados por la Secretaría de Obras, Mantenimiento y Servicios Públicos, que relevó cada edificio y diseñó intervenciones específicas en base al estado particular de cada establecimiento.
Escuela Primaria Nº 10: desagües, cubiertas y revoques
En la EP Nº 10, las obras se concentran en una intervención integral sobre techos, desagües y muros:
-
Instalación de un nuevo desagüe pluvial que atraviesa el ingreso y descarga sobre calle 3 de Febrero.
-
Reemplazo total de bajadas y desagües de chapa galvanizada.
-
Colocación de una nueva cubierta metálica en el ingreso a la secundaria, con pendiente hacia el patio.
-
Reclavado de chapas existentes y aplicación de membrana impermeabilizante en baños y aulas de planta baja.
-
Reparación completa de revoques en el tímpano, con pintura final.
Escuela Primaria Nº 11: filtraciones y redes sanitarias
En esta institución, las obras buscan resolver problemas de humedad y deterioro sanitario:
-
Reparación de filtraciones en distintas cubiertas del edificio.
-
Revisión total del cielorraso del SUM para detectar pérdidas.
-
Inspección y arreglo de cañerías cloacales y de agua.
-
Rediseño de instalaciones sanitarias para separar los circuitos de planta baja y alta, evitando fallas generales.
Escuela Primaria Nº 26: impermeabilización y protección pluvial
En la EP Nº 26, los trabajos apuntan a mejorar el escurrimiento del agua y prevenir filtraciones:
-
Recambio completo de chapas galvanizadas en techos.
-
Sustitución de claraboyas y sellado de cubiertas.
-
Impermeabilización con zinguería nueva (babeta y cumbrera).
-
Ampliación de la cobertura en zonas de losa.
-
Retiro de termotanque solar sin uso.
-
Reparación de revoques interiores dañados por filtraciones previas.
Una inversión en educación pública
Estas obras se enmarcan en una estrategia progresiva de reacondicionamiento de escuelas, que prioriza la seguridad edilicia y la funcionalidad de los espacios. Se trata de una inversión concreta en la educación pública, en diálogo con las comunidades escolares y con un enfoque técnico que busca soluciones duraderas.