miércoles 24 de diciembre de 2025
    • Obra privada paralizada en San Nicolás: más yuyos que ladrillos en el barrio Tierra del Sol

    La falta de recursos económicos mantiene frenadas desde 2023 las obras en el ex Procrear II de San Nicolás. Vecinos advierten por pastizales altos y más quejas.

    24 de diciembre de 2025 - 15:21
    La construcción de viviendas en el predio que se conociera como ProCreAr II está virtualmente abandonada por la imposibilidad económica para edificar.

    El Norte

    La construcción de viviendas en el barrio Tierra del Sol de San Nicolás, atraviesa una fuerte parálisis que se arrastra desde hace más de dos años. Familias adjudicatarias de lotes con servicios aseguran que la suba de costos volvió imposible avanzar, ni siquiera la colocación de un ladrillo, dejando estructuras a medio hacer y extensos terrenos cubiertos de yuyos.

    Paola Espíndola deberá permanecer entre tres y cuatro semanas más en Italia antes de poder regresar a la Argentina, bajo controles médicos y acompañada por su familia.

Recibió el alta médica Paola Espíndola, la joven de San Nicolás atacada en Italia

    Como cada año, los fieles se acercarán a las parroquias y capillas para adorar al Niño Dios.

    Obras paralizadas en el ex Procrear II

    Ubicado en la zona norte de la ciudad, el barrio Tierra del Sol surgió a partir del programa Procrear II. Si bien algunas familias lograron instalarse, desde 2023 no se inician nuevas obras y muchas viviendas quedaron inconclusas. Hoy predominan los lotes sin mantenimiento, con materiales abandonados y construcciones detenidas en etapas básicas.

    Reclamos vecinales por seguridad y salud

    Vecinos advierten que los pastizales altos generan preocupación por la presencia de alimañas y posibles hechos de inseguridad. Aunque bajaron los robos de materiales, aseguran que algunos sectores son utilizados como escondite. También reclaman que los adjudicatarios se hagan cargo de la limpieza de sus terrenos para evitar riesgos a quienes ya habitan el barrio.

    El impacto del costo de construcción

    El freno de las obras está directamente vinculado al aumento del costo de construir. Según datos del Indec, en noviembre el índice de la construcción subió 2,5% mensual y acumuló un alza interanual del 31,6%. Mano de obra y materiales lideran los incrementos, lo que dificulta que las familias puedan retomar los trabajos y finalizar sus viviendas.

    Temas
