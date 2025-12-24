Obra privada paralizada en San Nicolás: más yuyos que ladrillos en el barrio Tierra del Sol

La construcción de viviendas en el predio que se conociera como ProCreAr II está virtualmente abandonada por la imposibilidad económica para edificar. El Norte

La construcción de viviendas en el barrio Tierra del Sol de San Nicolás, atraviesa una fuerte parálisis que se arrastra desde hace más de dos años. Familias adjudicatarias de lotes con servicios aseguran que la suba de costos volvió imposible avanzar, ni siquiera la colocación de un ladrillo, dejando estructuras a medio hacer y extensos terrenos cubiertos de yuyos.

Obras paralizadas en el ex Procrear II Ubicado en la zona norte de la ciudad, el barrio Tierra del Sol surgió a partir del programa Procrear II. Si bien algunas familias lograron instalarse, desde 2023 no se inician nuevas obras y muchas viviendas quedaron inconclusas. Hoy predominan los lotes sin mantenimiento, con materiales abandonados y construcciones detenidas en etapas básicas.

Reclamos vecinales por seguridad y salud Vecinos advierten que los pastizales altos generan preocupación por la presencia de alimañas y posibles hechos de inseguridad. Aunque bajaron los robos de materiales, aseguran que algunos sectores son utilizados como escondite. También reclaman que los adjudicatarios se hagan cargo de la limpieza de sus terrenos para evitar riesgos a quienes ya habitan el barrio.

El impacto del costo de construcción El freno de las obras está directamente vinculado al aumento del costo de construir. Según datos del Indec, en noviembre el índice de la construcción subió 2,5% mensual y acumuló un alza interanual del 31,6%. Mano de obra y materiales lideran los incrementos, lo que dificulta que las familias puedan retomar los trabajos y finalizar sus viviendas.

