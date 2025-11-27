jueves 27 de noviembre de 2025
    • Pergamino dejó una buena imagen en Mar del Plata en el XLIX Torneo Nacional de Papi fútbol de Maristas

    Aunque no se lograron títulos, los equipos Libres, Veteranos y Seniors mostraron un excelente desempeño y ya se preparan para el próximo campeonato en Rafaela.

    27 de noviembre de 2025 - 16:05
    El equipo de Seniors B del Colegio San José de Pergamino. Parados: Ricardo Salde, Walter Medina, Lucas Herrera, Fabián Pereyra, Walter Bienzobás, Walter González, Juan Ramón Trota, Claudio “Cañita” Sorrentino. Agachados; Horacio Oldani, Enrique Herrera, Néstor Suárez, Víctor Garay, Juan Herrera, Karen Sarmiento y Walter Quintero.

    SENIORS B

    El Instituto Peralta Ramos de Mar del Plata volvió a ser escenario del XLIX Torneo Nacional de Papi fútbol de Maristas, organizado por la institución por cuarta vez consecutiva, en la tradicional Villa Marista. Pergamino estuvo presente con cinco equipos que representaron a la ciudad en distintas categorías: en Libres, Pergamino A; en Veteranos, Pergamino A, B y C; y en Seniors, Pergamino A y B.

    Aunque ninguno de los equipos logró alzarse con el título, la actuación de los representantes pergaminenses fue destacada, mostrando un gran nivel de juego y compromiso en cada encuentro. Tras esta experiencia, los equipos ya comenzaron a prepararse para el próximo torneo, que se realizará en la ciudad de Rafaela en mayo del próximo año.

    Seniors B de Pergamino

    El equipo Seniors B, dirigido en esta ocasión por Claudio “Cañita” Serafini, agradece especialmente a los clubes Sports y Douglas Haig por el préstamo de camisetas y pantalones, así como “a todas las empresas y amigos que hicieron posible este viaje para competir en Mar del Plata”.

    Estas competencias, que forman parte de la tradición deportiva marista en Argentina, se realizan anualmente bajo la organización de distintos colegios maristas del país y la regulación de la Femap (Federación Marista de Padres), consolidando un espacio donde se combinan la formación deportiva, la camaradería y el espíritu de comunidad.

