Pergamino Básquet abre su paso por Mar del Plata ante el invicto Quilmes

Tras reencontrarse con el triunfo en el “Ricardo ‘Dorado’ Merlo” y recuperar sensaciones positivas, Pergamino Básquet vuelve rápidamente a la acción. Desde las 20:30, en el histórico estadio “José Martínez”, el equipo de la ciudad visitará a Quilmes de Mar del Plata , uno de los tres equipos que mantiene su invicto en la Conferencia Sur de la Liga Argentina .

Será el primer partido de una gira de dos encuentros en “La Feliz”, que finalizará este lunes con la visita a Unión. Para los dirigidos por Federico Díaz , la parada de hoy representa la oportunidad de confirmar la reacción que mostraron el jueves por la noche al vencer con autoridad a Deportivo Norte , para cortar una racha de tres derrotas consecutivas y recuperar confianza colectiva.

La victoria por 94 a 66 ante Deportivo Norte fue mucho más que dos puntos: significó un respiro para un equipo que venía golpeado tras su gira por el sur y que necesitaba reencontrarse con su identidad. Dicho partido dejó varios aspectos positivos que Pergamino buscará trasladar al “José Martínez”.

La actuación de Juan Martín Bello, autor de 23 puntos y 7 triples, encendió al público y marcó el ritmo ofensivo de un equipo que volvió a mostrar fluidez, intensidad en defensa y solvencia para controlar el juego luego de que logró alejarse en el marcador . A ello se sumaron las actuaciones de Emanual Shepherd, dominante en la pintura con 16 puntos, y Nicolás Rodríguez, que aportó 15 unidades.

La defensa también recuperó la intensidad que había mostrado en el debut frente a Centenario. Recuperos, transiciones rápidas y rotaciones firmes fueron claves para quebrar a Deportivo Norte en el segundo cuarto y manejar el ritmo hasta el cierre. Ese rendimiento será indispensable si Pergamino quiere dar pelea ante un rival que, además de estar invicto, llega en un punto alto de confianza y rendimiento.

Quilmes, buen inicio e invicto

El Quilmes de Javier Bianchelli tuvo un arranque perfecto en la Liga Argentina. Ya suma tres victorias consecutivas: primero ante Gimnasia de La Plata (83 a 71), luego frente a Racing de Avellaneda (80 a 60), ambas como local, y, el pasado jueves, en el clásico marplatense de la categoría contra Unión (77 a 66) como visitante, donde volvió a dejar en claro su jerarquía para cerrar partidos.

En ese último encuentro, el “Cervecero” mostró un nivel sobresaliente en el tramo final. Con una ráfaga determinante entre el cierre del tercer cuarto y el inicio del último -parcial de 18-1-, Quilmes sentenció la historia frente a un Unión que había competido durante tres períodos. Juane De la Fuente fue la gran figura con 24 puntos, acompañado por un sólido Pablo Alderete, la conducción de Santiago Ludueña y un plantel largo que responde en los momentos calientes.

Ese cierre categórico no es casualidad: Quilmes es uno de los equipos más sólidos en defensa y con mejor capacidad atlética de la conferencia. Sus variantes ofensivas, su fortaleza física y su intensidad durante los 40 minutos lo convierten en un rival de gran riesgo para cualquier equipo visitante.

Un examen exigente en “Mardel”

El encuentro de este domingo cruzará a dos equipos que atraviesan realidades distintas. Quilmes vive un presente ideal, liderando sin derrotas y con un perfil de candidato desde la primera fecha. Su localía en el “José Martínez” suele ser exigente, con un ambiente intenso y un público que empuja.

Pergamino, en cambio, busca construir regularidad. Las derrotas ante Lanús, Villa Mitre y Deportivo Viedma habían desacomodado el rumbo, pero la victoria ante Deportivo Norte devolvió señales de recuperación. La incógnita será saber si el equipo de Federico Díaz puede sostener esa intensidad fuera de casa y frente a uno de los rivales más completos de la categoría.

Para Pergamino Básquet, esta presentación en Mar del Plata es una oportunidad de medir carácter, validar la recuperación y demostrar que puede competir ante equipos de jerarquía incluso fuera de casa. Si logra sostener la intensidad del jueves, minimizar errores y ejecutar con paciencia, Pergamino podrá plantar bandera ante un rival que hasta aquí no mostró fisuras.

El de esta noche será un desafío grande, sí, pero también un escenario ideal para que el equipo confirme que está listo para crecer. Quilmes llega invicto. Pergamino, revitalizado. Y la noche marplatense promete un duelo vibrante en un “José Martínez” que siempre impone condiciones. A las 20:30, la pelota irá al aire y comenzará el primer capítulo de esta segunda gira de la temporada.

Mañana con Unión y vuelta a casa

Esta gira por Mar del Plata se cerrará este lunes para Pergamino Básquet cuando desde las 21:00 enfrente a Unión en el “Islas Malvinas”. Se trata de un rival que solo ganó uno de los siete partidos que disputó en este primer tramo de la Fase Regular. Su única victoria fue de local ante Racing de Avellaneda (80 a 73) el pasado martes y viene de perder con Quilmes (77 a 66) el jueves como último antecedente. Luego, en la continuidad de su fixture, el equipo de la ciudad volverá a jugar en el “Ricardo ‘Dorado’ Merlo” el jueves ante El Talar.