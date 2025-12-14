Nuevo Parque Industrial Pergamino: un hito para el desarrollo productivo local y regional

Un nuevo equipo de maquinaria ya fue contratado para asegurar el cumplimiento de plazos.

Ya se vislumbra la traza del acceso directo de la Autopista 8 al Nuevo Parque Industrial Pergamino.

El Nuevo Parque Industrial Pergamino confirmó en las últimas horas uno de los avances más significativos desde el inicio de su planificación: la obtención formal del Permiso de Uso de Zona de Caminos emitido por Vialidad Nacional , que autoriza la construcción del acceso directo desde la Autopista Nacional N° 8. Se trata de un aval excepcional dentro del sistema vial argentino, que posiciona al proyecto como un caso testigo de articulación público-privada orientada al desarrollo.

La resolución -sellada por la jefa del Distrito 1º Buenos Aires de Vialidad Nacional, Dra. María Alicia Rivero- habilita a la empresa Autopista Pergamino Zona Industrial S.A., a ejecutar las obras de vinculación vial con su contratista D’Almeida Bico Hermanos S.A. El permiso se otorga bajo condiciones normadas y con supervisión directa del organismo nacional, tal como consta en el Expediente EX-2024-78788712-APN-OYM#DNV

Este paso administrativo, de alto rigor técnico y jurídico, confirma que el parque avanza en línea con los estándares nacionales y se integra plenamente al sistema de tránsito estratégico que representa la Autopista 8, uno de los corredores productivos centrales del país.

Federico Balinotti, ingeniero responsable del proyecto, subrayó que este permiso representa “un logro sin precedentes”, dado que, según informó Vialidad Nacional, es el único otorgado a un privado en los últimos tiempos para generar un acceso directo desde una ruta nacional hacia un predio industrial.

La autorización no solo tiene valor simbólico: redefine la operatividad futura del parque. El acceso permitirá optimizar la movilidad de camiones de gran porte, facilitar radios de giro, agilizar la circulación interna y evitar la sobrecarga de los distribuidores actuales en los accesos a Pergamino, algunos de ellos con estructuras hoy consideradas obsoletas para el volumen logístico moderno.

Con este permiso, Pergamino no suma simplemente un nuevo parque industrial: incorpora un nodo de intercambio proyectado para integrarse a redes comerciales, logísticas y productivas de escala regional.

Una obra que ingresa a su etapa visible

Carlos Gorordo, referente de la sociedad inversora, detalló que el proyecto -que abarca unas 65 hectáreas- ya completó, prácticamente, la fase de movimiento de suelos, una de las más complejas y menos perceptibles para el público general.

Ahora comienza la instancia más visible con las siguientes planificaciones:

• Construcción del acceso desde la Autopista 8, que ya se ha iniciado en este mes de diciembre y contará con un ingreso amplio, seguro y estéticamente destacado.

• Cerramiento del parque, apertura de calles internas y ejecución de estructuras de hormigón, obras éstas que ya se encuentran en etapa de ejecución.

• Instalación de servicios fundamentales, como gas, energía eléctrica y obras pluviales que brindaran a las empresas que se instalen que cuenten con todos los servicios necesarios para su desarrollo.

• Forestación y acondicionamiento paisajístico, según normas exigidas por Vialidad Nacional.

Un nuevo equipo de maquinaria ya fue contratado para asegurar el cumplimiento de plazos.

Plazos firmes

La mitad inicial del parque -hasta la Ruta 32- estará concluida antes de junio del próximo año, permitiendo que las primeras empresas comiencen a instalar sus naves industriales en ese sector prioritario.

El cronograma completo prevé la finalización general hacia fines de 2026 o comienzos de 2027, una planificación que reafirma la seriedad y el compromiso del desarrollo.

Un parque industrial pensado con visión estratégica

“Estamos muy contentos con los avances logrados”, destacó Gorordo, quien subrayó que el diferencial más importante del proyecto es su ubicación estratégica superior, con un acceso único y directo a la Autopista 8 y la posibilidad de contar con todos los servicios incluido gas. Esta característica, difícil de igualar por otros desarrollos, convierte al predio en un enclave privilegiado para industrias, centros logísticos y empresas tecnológicas.

Pergamino, históricamente vinculada a la producción, la agroindustria y los servicios avanzados, incorpora así un espacio diseñado para atraer nuevas inversiones, diversificar su matriz productiva y consolidar empleo de calidad.

El hito alcanzado este mes no solo certifica el avance de una obra: proyecta una ciudad más conectada, moderna y competitiva. El Nuevo Parque Industrial Pergamino comienza a tomar forma concreta, y con él, una nueva etapa de desarrollo para toda la región.