FastTrack inicia su primera etapa en Parcum y potencia el perfil de un Pergamino en desarrollo

La consolidación del Partido de Pergamino como un polo de crecimiento productivo y logístico vuelve a quedar en evidencia con la llegada de nuevas e importantes inversiones al Parque Industrial Parcum , un espacio que, sin dudas, se transformará en una de las apuestas más sólidas para el desarrollo regional.

El avance del proyecto impulsado por Establecimiento “La Mora”, que desde el inicio asumió el desafío de construir un parque industrial moderno, sostenible y atractivo para empresas de diverso perfil, se refleja ahora en la culminación de una obra que marcará un antes y un después con la apertura parcial de FastTrack , la firma vinculada al sistema logístico de Mercado Libre .

La inauguración de la primera etapa de infraestructura de FastTrack, que se celebrará este viernes entre las 12:00 y las 14:00, no es un hecho aislado, sino el resultado de una visión compartida entre la gestión municipal, el sector privado y todos los actores que apuestan por un desarrollo productivo de largo plazo.

Meses atrás, el intendente Javier Martínez había extendido una invitación pública a Marcos Galperín para considerar al Partido de Pergamino como un punto estratégico para las operaciones de las empresas relacionadas con Mercado Libre. En aquella propuesta, difundida a través de las redes sociales y sustentadas en la idea de que la tecnología y una comunicación moderna pueden abrir puertas a nuevas oportunidades, encontró eco en un ecosistema local que se preparó para recibir inversiones.

Parcum, un espacio modelo

En ese camino, Parcum surgió como la pieza clave. Ubicado en un sitio estratégico, con acceso privilegiado a rutas y centros urbanos, el parque industrial fue concebido como un proyecto integral que no solo ofrece terrenos, sino también servicios, infraestructura de calidad, seguridad y condiciones operativas acordes con las necesidades de las industrias contemporáneas. Desde Establecimiento “La Mora”, la empresa propietaria y promotora del parque, se tomó la decisión de invertir de manera sostenida en su crecimiento, convencidos de que Pergamino debía contar con un espacio competitivo capaz de atraer inversiones regionales, provinciales y nacionales.

Los resultados empiezan a verse con claridad. FastTrack adquirió cuatro lotes, un total de 8.000 metros cuadrados, y ya concluyó la primera fase de su instalación, que incluye un galpón de 2.000 metros cuadrados destinado a fortalecer sus operaciones logísticas en esta región del país Esta obra no solo representa un paso significativo para la empresa, sino que se convierte en un nuevo indicador de la capacidad de Parcum para posicionarse como un nodo logístico de referencia en la región.

“Este tipo de inversiones dan cuenta del potencial de Parcum como un nodo productivo y logístico de escala regional”, afirmó a LA OPINION Jorge Linares, representante de Establecimiento “La Mora”. Su mirada sintetiza el espíritu que guía al proyecto: la convicción de que el desarrollo industrial requiere planificación, infraestructura y un compromiso concreto con el crecimiento del territorio.

En avance permanente

El avance de Parcum no se limita a la llegada de nuevas empresas, sino que también genera un impacto directo en la economía local. Cada obra, cada lote vendido, cada instalación de nuevas firmas implica empleo, demanda de servicios, contratación de proveedores, movimiento económico y una proyección a futuro que fortalece la matriz productiva de Pergamino. En un contexto nacional donde las inversiones buscan entornos estables, la existencia de un parque industrial que ofrece condiciones claras y sostenibles se vuelve un diferencial determinante.

Para la ciudad y para la región, Parcum representa una oportunidad estratégica. Ubicado en una zona con fuerte impronta agrícola e industrial, el parque permite diversificar las actividades, sumar tecnología, mejorar la competitividad logística y consolidar al Partido de Pergamino como un punto neurálgico en el mapa productivo del norte bonaerense. Su desarrollo también contribuye a que empresas de primera línea, como ocurre ahora con FastTrack, encuentren en el Partido de Pergamino un lugar adecuado para expandirse.

El rol del Establecimiento “La Mora” en este proceso resulta central. La decisión de apostar por un parque industrial de estas características implicó una inversión sostenida, planificación a largo plazo y un compromiso real con la ciudad. No se trató simplemente de urbanizar un espacio, sino de crear condiciones para que nuevas actividades económicas pudieran florecer. El crecimiento de Parcum es, en definitiva, el resultado de una visión empresarial que entiende que el desarrollo local y privado pueden avanzar de la mano.

La puesta en marcha

La inauguración de la obra de FastTrack representa la confirmación de ese camino. No es solo la incorporación de una nueva empresa, sino un hito que muestra hacia dónde puede proyectarse Pergamino en los próximos años. Más inversiones, más empleo, más infraestructura y un entorno industrial que comienza a ganar peso propio. Parcum, en este sentido, no es únicamente un parque industrial: es un motor que impulsa el futuro productivo de la región y un símbolo del compromiso del sector privado para acompañar el crecimiento local.

Con cada empresa que llega, con cada obra que se inaugura, se reafirma la idea de que Pergamino tiene el potencial para convertirse en un centro logístico destacado en la provincia de Buenos Aires. Y ese proceso, sostenido en decisiones públicas y privadas, encuentra en Parcum su expresión más concreta.