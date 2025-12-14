Pergamino: el mapa comercial de 2025 muestra más aperturas en gastronomía, despensas e indumentaria

A raíz de una inquietud periodística de LA OPINION , desde la Dirección de Habilitaciones y Control de Actividades Económicas del Municipio de Pergamino presentó un informe en el que detalla la evolución de los trámites iniciados entre el 1º de diciembre de 2024 y el 1º de diciembre de 2025.

Durante ese período, el área registró un total de 455 expedientes vinculados a la apertura de nuevos comercios o a la regularización de actividades ya en funcionamiento, una cifra que permite trazar un panorama preciso sobre las tendencias del sector emprendedor y la dinámica económica local.

Este informe señala que los rubros gastronómicos vuelven a consolidarse como los más demandados dentro del universo de habilitaciones. Bajo esta categoría se agrupan cafeterías, bares, restaurantes, pizzerías, parrillas, locales de comida rápida y heladerías. Se trata de un rubro que, año tras año, muestra un crecimiento sostenido, impulsado tanto por la ampliación de la oferta como por la rotación propia de un sector que depende en gran medida de los cambios de hábitos de consumo y de la permanente búsqueda de propuestas novedosas por parte del público. La gastronomía lidera el ranking con una diferencia marcada respecto de las demás actividades, algo que los técnicos del área interpretan como una señal del dinamismo propio del sector de servicios, donde la renovación y la diversificación son constantes.

En segundo lugar aparecen las despensas y almacenes, comercios de abastecimiento cotidiano que siguen manteniendo una presencia clave en la trama barrial. La demanda sostenida de estos emprendimientos refleja, según el informe, la necesidad de servicios de proximidad y la importancia que los vecinos otorgan a este tipo de comercios que funcionan como puntos de referencia en cada zona de la ciudad. La apertura de nuevas despensas continúa siendo frecuente, en muchos casos complementada con actividades anexas, lo que evidencia la búsqueda de ampliar la oferta y adaptarla a las rutinas de compra de la comunidad.

Asimismo, otro de los rubros con fuerte presencia entre los expedientes iniciados es el de venta de indumentaria, calzado y accesorios. Las habilitaciones de estos comercios se han mantenido tradicionalmente entre las más solicitadas y, en este período, vuelven a ubicarse entre los primeros puestos.

Desde el área destacan que este tipo de emprendimientos continúa siendo uno de los elegidos por quienes buscan iniciar una actividad comercial independiente, ya sea en locales a la calle, en galerías o mediante formatos combinados que integran venta presencial y canales digitales. La tendencia confirma que, aun en un contexto económico fluctuante, la moda y los artículos anexos conservan un rol significativo en la estructura comercial de la ciudad.

Más habilitaciones

A este listado se suman los kioscos y minimercados, rubros que mantienen una demanda elevada y estable en materia de habilitaciones. Se trata de pequeños comercios de venta variada que, en muchos casos, cumplen un rol estratégico en la vida cotidiana, ofreciendo productos de consumo inmediato y horarios de atención extendidos. La permanencia de este rubro entre los más solicitados demuestra la vigencia del formato y su capacidad de adaptación a diferentes zonas y tipos de demanda, algo que se refleja en la diversidad de emprendimientos registrados.

El quinto rubro con mayor cantidad de expedientes iniciados corresponde a las verdulerías, comercios dedicados a la venta de frutas, verduras y hortalizas frescas. Según el análisis, este tipo de emprendimiento suele presentarse tanto como actividad principal como complemento de otros comercios, especialmente despensas y minimercados. La presencia constante de este rubro entre los más requeridos revela la importancia del abastecimiento de productos frescos y la preferencia de muchos consumidores por puntos de venta cercanos y especializados.

Digitalización de los trámites

Además de presentar la evolución de los rubros más elegidos, la Dirección de Habilitaciones recordó que el inicio del trámite de habilitación comercial se realiza exclusivamente por vía electrónica a través del Portal Ciudadano Digital, una plataforma que centraliza la gestión administrativa y permite a los vecinos iniciar los expedientes en cualquier momento del día y desde cualquier dispositivo con acceso a Internet. La digitalización del proceso ofrece diversas ventajas: la posibilidad de gestionar las solicitudes las 24 horas, los siete días de la semana; el seguimiento en tiempo real del estado del expediente; la presentación de la documentación de manera completamente digital; y una notable reducción en los tiempos de espera durante la etapa inicial del trámite, al evitar la necesidad de concurrir de forma presencial para su apertura.

Las oficinas de la Dirección mantienen atención presencial únicamente para consultas puntuales, instancias de orientación y etapas posteriores del procedimiento, mientras que para dudas o asesoramiento inicial se encuentra habilitado un canal de comunicación directa a través de WhatsApp, mediante el número 2477 667845.

Con un total de 455 expedientes iniciados en el período analizado, el informe permite observar no solo las preferencias de quienes deciden emprender o ampliar una actividad comercial, sino también tendencias que se sostienen en el tiempo dentro del tejido económico local. La predominancia de los rubros vinculados al consumo cotidiano y al sector gastronómico confirma, una vez más, el peso de estas actividades en la dinámica general del comercio y la importancia de contar con procedimientos ágiles y accesibles para su habilitación.