    • Nueva derrota de Pergamino Básquet en la Liga Argentina

    El equipo local perdió , en calidad de visitante, ante Pico Football Club por 77-66. El próximo rival de Pergamino Básquet será Racing de Avellaneda.

    19 de enero de 2026 - 11:12
    Pergamino Básquet cayó derrotado en su visita a Pico FC por 77 a 66.&nbsp;

    PRENSA PICO FOOTBALL CLUB

    En la continuidad de la Fase Regular de la Conferencia Sur de la Liga Argentina, Pergamino Básquet afrontó el domingo un compromiso exigente. En un Parque Ángel Larrea repleto, Pico Football Club le ganó 77-66. Juan Ignacio Rodríguez Suppi fue la figura del partido con 22 puntos. En Pergamino Básquet sobresalieron Shepherd con 17 puntos y Bello con 16.

    Los primeros diez minutos de juego fueron de dominio puro para Pergamino Básquet con altos porcentajes, defensas sólidas y un score alto. En Pico se destacó Manuel Peyronnet con cinco puntos y Juan Ignacio Rodríguez Suppi con cuatro, mientras que Lucas Mohnen con diez unidades y Juan Martín Bello con cinco fueron claves para que los bonaerenses cierren 29-17 a su favor.

    En el segundo cuarto, el Decano salió decidido a achicar la diferencia en el marcador para ponerse en juego. Con siete unidades de Latraius Mosley y dos triples de Suppi, los piquenses lograron acercarse en el marcador. Pero un triple sobre el final de Bello, le dio respiro a Pergamino para irse arriba al descanso 42-41.

    El tercer cotejo se emparejó y mantuvo el mismo nivel de agresividad en ambos costados, en este caso el dominio del partido fue repartido entre ambos equipos, pero superior en gran parte el local. En los bonaerenses apareció nuevamente Bello con seis puntos. En el Decano, José Peralta aportó siete puntos que los dirigidos por Gustavo Morla cierren 63-58 a su favor.

    Pergamino Básquet no pudo en el último cuarto

    En los últimos diez minutos de juego, Pico fue en busca de cerrar un nuevo triunfo en casa. Al elenco comandado por Federico Díaz le costó anotar para seguir en partido (ocho puntos en el cuarto). Pero nuevamente Rodríguez Suppi con siete unidades (varios libres sobre el final), más un buen aporte de Peralta en ataque y Felipe Bonfigli en defensa/rebotes, dieron el impulso para que Pico FC derrote 77-66 a Pergamino Básquet y se mantenga en el pelotón de los que pelean la parte alta de la tabla.

    Con esta nueva derrota el conjunto de nuestra ciudad tiene 5 triunfos y 13 derrotas. El próximo sábado, Pergamino Básquet volverá a jugar en el estadio Ricardo “Dorado” Merlo de nuestra ciudad y en esa oportunidad recibirá a Racing de Avellaneda.

