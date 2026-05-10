Pergamino: Procrear suma pavimento con una fuerte inversión en su infraestructura

El Municipio avanzará durante el segundo semestre de este año con una nueva e importante etapa del plan de pavimentación en Pergamino; en este caso se trabajará en el barrio Procrear, una obra que demandará una inversión millonaria con el objetivo de seguir mejorando la infraestructura urbana y la calidad de vida de todos los vecinos del sector.

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Los trabajos contemplan la pavimentación de distintas cuadras estratégicas de este barrio, permitiendo de esta manera optimizar la conectividad, brindar mayor seguridad vial y mejorar la circulación diaria tanto para automovilistas como para peatones.

De acuerdo a los datos brindados por los técnicos y funcionarios del área municipal de Desarrollo Urbano, estas obras que empezarán en el segundo semestre de 2026 se desarrollarán sobre calle Espora, entre Coralimi y Barranca del Paraná; Héroes de Malvinas, en el mismo tramo; y El Cano, también entre Coralimi y Barranca del Paraná; a su vez, se ejecutarán tareas sobre avenida Estrecho de San Carlos, desde Espora hasta El Cano, abarcando aquellos sectores comprendidos entre Parodi, Torrent y Héroes de Malvinas.

Asimismo, este plan estratégico de pavimentación también incluirá intervenciones sobre Isla del Rosario, entre Espora y El Cano, cubriendo los distintos tramos delimitados por Parodi, Torrent y Héroes de Malvinas.

Desde el Municipio destacaron que esta nueva etapa forma parte de un programa integral de obras públicas que viene desarrollándose en distintos barrios de Pergamino, con el objetivo de consolidar calles, mejorar los accesos y continuar acompañando el crecimiento urbano de la ciudad.

Lo que restará en Procrear

En lo que hace a la segunda etapa del plan de pavimentación en el barrio Procrear, que ya está confirmado por la Municipalidad para tranquilidad de los vecinos, suma una serie de obras que comenzarán a ejecutarse durante las primeras semanas del próximo año y que además permitirán continuar consolidando la infraestructura vial de uno de los sectores con mayor crecimiento urbano de la ciudad.

Esta nueva fase de la planificación incluirá intervenciones sobre calle Parodi, entre Coralimi y Barranca del Paraná, y también sobre Torrent, en el mismo tramo. A su vez, las tareas se extenderán a diferentes cuadras de calles Puerto Argentino, Vitale y Río Grande, en los sectores comprendidos entre Espora y El Cano, abarcando los tramos delimitados por Parodi, Torrent y Héroes de Malvinas.

El proyecto también prevé trabajos sobre Isla Vigía, entre Torrent y El Cano, y sobre la calle Choique, en el tramo comprendido entre Héroes de Malvinas y El Cano.

Una obra pública comprometida y muy esperada

Ante la consulta de LA OPINION, en el Municipio remarcaron que estas obras forman parte de una planificación integral que busca seguir con el crecimiento de este barrio Procrear con más pavimento, mejores accesos y mayor conectividad para los vecinos de Pergamino.

Con el avance del plan de pavimentación en el barrio Procrear, el Municipio de Pergamino busca seguir consolidando una de las zonas que más creció en materia habitacional durante los últimos años, acompañando ese desarrollo con obras de infraestructura que resultan fundamentales para mejorar la calidad de vida de los vecinos.

El pavimento y sus ventajas

La ejecución de nuevas cuadras pavimentadas permitirá ampliar la red vial urbana, optimizando la circulación diaria tanto de vehículos particulares como del transporte, además de brindar mayor seguridad y comodidad para peatones y ciclistas. A su vez, las mejoras tendrán un impacto directo en el escurrimiento del agua durante jornadas de lluvias intensas, una problemática recurrente en sectores que todavía cuentan con calles de tierra o mejorado.

Desde la administración local remarcan que este tipo de intervenciones no solamente transforman la transitabilidad del barrio, sino que además generan una fuerte revalorización urbana y habitacional, potenciando el crecimiento sostenido que viene mostrando el Procrear desde su conformación. En ese sentido, destacan el compromiso de los propios vecinos, quienes han acompañado el desarrollo del sector con un fuerte sentido de pertenencia y participación comunitaria.

La inversión prevista forma parte de una política de obras públicas que el Municipio viene ejecutando en distintos puntos de Pergamino, con el objetivo de dotar a los barrios de mejor infraestructura, más conectividad y servicios acordes al crecimiento que viene experimentando la ciudad.

Además del beneficio inmediato para quienes residen en el sector, las obras apuntan a consolidar corredores internos estratégicos, facilitar el acceso a servicios esenciales y fortalecer la integración del barrio Procrear con el resto del entramado urbano pergaminense.