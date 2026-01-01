Nació Octavio, el primer bebé de 2026 en Pergamino, y renovó la emoción del comienzo de un nuevo año

Octavio nació a las 3.04 del 1 de enero en el Hospital San José y se convirtió en el primer bebé del 2026 en Pergamino.

Cada inicio de año en Pergamino tiene un momento simbólico que despierta emociones y renueva expectativas: el nacimiento del primer bebé del calendario. En este 2026, ese hito estuvo marcado por la llegada de Octavio, quien nació en las primeras horas del 1 de enero en el Hospital San José.

El nacimiento del primer bebé del año volvió a convertirse en un acontecimiento cargado de significado para la comunidad de Pergamino. En la madrugada de este jueves 1 de enero de 2026, a las 3.04, Octavio llegó al mundo en el Hospital San José, transformándose en el primer pergaminense nacido en el nuevo calendario.

El parto se realizó mediante cesárea y el recién nacido pesó 3.330 kilogramos, en un procedimiento que se desarrolló con normalidad y bajo el cuidado de un equipo médico que acompañó cada instancia con profesionalismo y compromiso. Tanto el bebé como su mamá se encontraban en buen estado de salud tras el nacimiento.

Octavio es hijo de Sebastián Chavero y Ludmila Díaz, quienes vivieron con profunda emoción la llegada de su primer hijo en una fecha tan especial. El nacimiento en las primeras horas del año no solo marcó un momento inolvidable para la familia, sino que también volvió a despertar en la ciudad ese sentimiento colectivo de esperanza que acompaña cada nuevo comienzo.

Destacado trabajo del Hospital San José

Desde el Hospital San José destacaron el trabajo del personal de salud que estuvo presente durante el parto, resaltando el esfuerzo, la dedicación y el cuidado brindado en un momento tan significativo. Como ocurre cada año, el primer nacimiento se convierte en un símbolo de vida, de futuro y de expectativas renovadas para toda la comunidad.

La llegada de Octavio vuelve a poner en primer plano el rol fundamental del sistema de salud pública local, que acompaña a las familias pergaminenses en uno de los instantes más importantes de sus vidas. Así, el 2026 comenzó con una noticia que invita a mirar hacia adelante y a celebrar la vida desde su primer minuto.