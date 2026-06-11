Steven Spielberg vuelve a mirar hacia las estrellas con El día de la revelación

Cinema Pergamino renueva su programación con el estreno de El día de la revelación , la nueva película de Steven Spielberg , que marca el regreso del reconocido director al universo de los encuentros extraterrestres. Con Emily Blunt al frente de un destacado elenco, el filme propone una reflexión sobre cómo reaccionaría la humanidad ante la certeza de que no estamos solos en el universo. Además, continúan en cartel Scary Movie 6, Backrooms: sin salida, Amos del universo y Toy Story 5 .

Llega El día de la revelación, la trigésima séptima película en la carrera de Steven Spielberg, en la que el director regresa al género que contribuyó a definir con sus clásicos sobre encuentros interplanetarios. Emily Blunt encabeza un elenco de renombre en una historia que plantea una cuestión inquietante: si la humanidad supiera con certeza que no estamos solos en el universo, ¿cómo reaccionaría el mundo?

El estreno pretende incitar a una reflexión global sobre el miedo y la esperanza ante aquello que desconocemos, focalizándose en cómo podría transformarse nuestra percepción de nosotros mismos.

Steven Spielberg es un referente fundamental en el cine de ciencia ficción, especialmente en las historias sobre contactos con seres de otros planetas. Desde Encuentros cercanos del tercer tipo en 1977 hasta E.T., el extraterrestre en 1982, el director supo mezclar lo extraordinario con lo personal. El Día De La Revelación, según la sinopsis oficial y lo visto en el avance presentado por Universal Pictures, retoma esta senda: la trama sigue principalmente a una meteoróloga, interpretada por Emily Blunt, que es sorprendida en directo por una presencia extraterrestre, y a un ciudadano común, encarnado por Josh O’Connor, que intenta comunicar la verdad al mundo.

La fructífera asociación entre Spielberg y el guionista David Koepp, autor de los guiones de Jurassic Park, Guerra de los mundos e Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal, anticipa una historia marcada por el misterio, la tensión y una escala considerable. El tráiler muestra imágenes de círculos en los cultivos, persecuciones y la clara sugerencia de que el hecho de no estar solos se convierte en una revelación inminente y de alcance mundial.

Impacto en la sociedad civil

El Día De La Revelación destaca por su visión de alcance universal: la película no se limita a explorar el impacto en el ámbito científico o gubernamental, sino que dirige su atención a la respuesta de la población general. El lema difundido por Universal, “la verdad le pertenece a siete mil millones de personas”, anticipa que se profundizará en las reacciones emocionales y sociales frente a un posible encuentro con seres de otro planeta.

El avance muestra a Emily Blunt visiblemente desconcertada ante millones de espectadores y presenta a Josh O’Connor decidido a difundir la prueba que posee. Estos personajes, junto con las interpretaciones de Colin Firth, Eve Hewson, Colman Domingo, Wyatt Russell y Henry Lloyd-Hughes, representan distintas perspectivas de la sociedad frente a lo desconocido: desde el temor y la incredulidad, hasta la esperanza y el anhelo de conexión. El guion toma como punto de partida una pregunta retórica que plantea Spielberg: “¿Por qué haría Él un universo tan vasto para reservarlo solamente para nosotros?”

Dirección: Steven Spielberg. Actores principales: Eve Hewson, Colin Firth, Josh O'Connor, Emily Blunt. Género: thriller, drama, ciencia Ficción. Origen: Estados Unidos. Duración: 145 minutos. Calificación: apta para mayores de 13 años.

(Fuente: Infobae)