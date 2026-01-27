Museo Paleontológico de San Pedro recibe tres antiguas boleadoras de gran valor arqueológico

El Museo Paleontológico de San Pedro incorporó recientemente a su patrimonio tres piedras esféricas de granito que fueron utilizadas como boleadoras por los antiguos habitantes de la zona. notisanpedro.info

El Museo Paleontológico de San Pedro sumó a su colección tres antiguas boleadoras de granito, cedidas por la familia Luna. Las piezas, halladas años atrás en campos cercanos, permiten estudiar las técnicas de fabricación y los circuitos de intercambio de los grupos que habitaron la región, fortaleciendo el patrimonio arqueológico y cultural de la ciudad.

Historia de las boleadoras y hallazgo familiar El hallazgo original fue realizado por Carmelo Luna durante tareas de labranza en las afueras de San Pedro. Tras años de conservación privada, su hijo Enrique decidió acercarlas al museo para sumarlas al patrimonio cultural local, asegurando que estas herramientas sean estudiadas y apreciadas por investigadores y vecinos.

Características y origen de las piedras esféricas Las tres boleadoras tienen un diámetro aproximado de 6 centímetros y están elaboradas con granito proveniente de zonas serranas como Tandil o la Isla Martín García, materiales no autóctonos de la región. Este detalle confirma la existencia de circuitos de intercambio entre grupos locales y poblaciones de las sierras, ofreciendo datos valiosos sobre las dinámicas sociales de la época.

Técnicas de manufactura y estado de conservación Los especialistas del museo indicaron que una de las piezas está perfectamente terminada y pulida, representando la herramienta finalizada, mientras que las otras dos presentan roturas que sugieren intentos fallidos o daños durante su fabricación. Estas observaciones aportan información sobre las técnicas líticas utilizadas por los antiguos pobladores de la región.

Desde el Museo Paleontológico destacaron públicamente la generosidad de la familia Luna y subrayaron la importancia de integrar estas piezas al patrimonio público para su estudio y conservación definitiva.

