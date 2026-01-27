martes 27 de enero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Museo Paleontológico de San Pedro recibe tres antiguas boleadoras de gran valor arqueológico

    En San Pedro la familia Luna cedió al museo tres piedras de granito usadas como boleadoras por pobladores antiguos, preservando parte del patrimonio cultural.

    27 de enero de 2026 - 08:55
    El Museo Paleontológico de San Pedro incorporó recientemente a su patrimonio tres piedras esféricas de granito que fueron utilizadas como boleadoras por los antiguos habitantes de la zona.&nbsp;

    El Museo Paleontológico de San Pedro incorporó recientemente a su patrimonio tres piedras esféricas de granito que fueron utilizadas como boleadoras por los antiguos habitantes de la zona. 

    notisanpedro.info

    El Museo Paleontológico de San Pedro sumó a su colección tres antiguas boleadoras de granito, cedidas por la familia Luna. Las piezas, halladas años atrás en campos cercanos, permiten estudiar las técnicas de fabricación y los circuitos de intercambio de los grupos que habitaron la región, fortaleciendo el patrimonio arqueológico y cultural de la ciudad.

    Lee además
    Provincia registra caso de Hantavirus en San Nicolás y activa protocolo de salud.

    Provincia confirma un caso de hantavirus en San Nicolás y alerta sanitaria crece
    En un partido que tuvo de todo, por la zona 2 el Rojo le ganó como visitante a Defensores Unidos por 3 a 2.

    Copa Federación: Belgrano de San Nicolás ganó en San Pedro con un gol agónico y lidera su zona

    Historia de las boleadoras y hallazgo familiar

    El hallazgo original fue realizado por Carmelo Luna durante tareas de labranza en las afueras de San Pedro. Tras años de conservación privada, su hijo Enrique decidió acercarlas al museo para sumarlas al patrimonio cultural local, asegurando que estas herramientas sean estudiadas y apreciadas por investigadores y vecinos.

    Características y origen de las piedras esféricas

    Las tres boleadoras tienen un diámetro aproximado de 6 centímetros y están elaboradas con granito proveniente de zonas serranas como Tandil o la Isla Martín García, materiales no autóctonos de la región. Este detalle confirma la existencia de circuitos de intercambio entre grupos locales y poblaciones de las sierras, ofreciendo datos valiosos sobre las dinámicas sociales de la época.

    Técnicas de manufactura y estado de conservación

    Los especialistas del museo indicaron que una de las piezas está perfectamente terminada y pulida, representando la herramienta finalizada, mientras que las otras dos presentan roturas que sugieren intentos fallidos o daños durante su fabricación. Estas observaciones aportan información sobre las técnicas líticas utilizadas por los antiguos pobladores de la región.

    Desde el Museo Paleontológico destacaron públicamente la generosidad de la familia Luna y subrayaron la importancia de integrar estas piezas al patrimonio público para su estudio y conservación definitiva.

    Temas
    Seguí leyendo

    Provincia confirma un caso de hantavirus en San Nicolás y alerta sanitaria crece

    Copa Federación: Belgrano de San Nicolás ganó en San Pedro con un gol agónico y lidera su zona

    Corvino cuestionó la visita de Axel Kicillof a San Pedro y puso en duda la promoción turística

    Club Náutico San Pedro ajusta su juego con una gira exigente rumbo a la Liga Federal de Vóley 2026

    El Municipio de San Pedro refuerza el mantenimiento y la puesta en valor en las localidades del distrito

    San Pedro: Avanza la refacción del Polo Universitario con nuevas etapas de obra

    San Pedro: Hospital SADIV inaugura un laboratorio pulmonar único en la región

    San Pedro: El Juzgado de Faltas recaudó más de $290 millones en multas durante 2025

    San Pedro: Baraybar defendió el Hospital Ruffa y cuestionó a Rey por sus críticas al sistema de salud

    San Pedro cierra el ciclo 2026 de Escuelas Abiertas en Verano con un acto oficial

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Provincia registra caso de Hantavirus en San Nicolás y activa protocolo de salud.

    Provincia confirma un caso de hantavirus en San Nicolás y alerta sanitaria crece

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Zárate vivió una jornada medieval con gran participación en Costanera Norte

    Costanera Norte de Zárate se llenó de magia medieval con un evento que convocó a cientos de vecinos
    La propuesta incluye juegos, música, realidad virtual, entretenimiento y actividades recreativas, pensadas para toda la familia y con acceso libre y gratuito.

    Continúa Cultura Rodante en Ramallo con actividades gratuitas para toda la familia

    En el marco del Día Mundial de la Educación Ambiental, se llevó a cabo una actividad con niños del Centro de Desarrollo Comunitario 12 de Octubre.

    Educación ambiental y creatividad en el Centro de Desarrollo Comunitario 12 de Octubre

    Provincia registra caso de Hantavirus en San Nicolás y activa protocolo de salud.

    Provincia confirma un caso de hantavirus en San Nicolás y alerta sanitaria crece

    El Museo Paleontológico de San Pedro incorporó recientemente a su patrimonio tres piedras esféricas de granito que fueron utilizadas como boleadoras por los antiguos habitantes de la zona. 

    Museo Paleontológico de San Pedro recibe tres antiguas boleadoras de gran valor arqueológico