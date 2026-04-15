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    • Museo Batallas de Cepeda: Mariano Benítez será escenario de la recreación de las Batallas

    La propuesta se realizará el sábado 18, con recreaciones y actividades para toda la familia, en el marco de un nuevo aniversario del Museo Batallas de Cepeda.

    15 de abril de 2026 - 13:35
    Recreacionistas de distintos puntos del país darán vida a escenas de época en una jornada en Mariano Benítez que combinará historia, cultura y entretenimiento al aire libre.

    Recreacionistas de distintos puntos del país darán vida a escenas de época en una jornada en Mariano Benítez que combinará historia, cultura y entretenimiento al aire libre.

    Pablo Puriselli, Diego Morello y Faustino Godoy en conferencia de prensa.

    Pablo Puriselli, Diego Morello y Faustino Godoy en conferencia de prensa.

    La Municipalidad de Pergamino invita a participar de una jornada única con la recreación de las Batallas de Cepeda, que se realizará el próximo sábado 18 de abril en la localidad de Mariano Benítez, en el marco de los 11 años del Museo Batallas de Cepeda. La actividad comenzará a las 11:00 de la mañana y se extenderá hasta las 18:00, con una propuesta que combinará historia, cultura y entretenimiento al aire libre.

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    El subsecretario de Cultura, Diego Morello, señaló: “Queremos invitarlos a todos a que se acerquen a esta jornada que tendrá recreación histórica y un día de campo en una localidad tan pintoresca como Benítez, con la posibilidad de recorrer el Museo y disfrutar de sus espacios”.

    Por su parte, el director del Museo Batallas de Cepeda, Faustino Godoy, explicó que la propuesta busca ofrecer una mirada diferente sobre los hechos históricos: “A través de los recreacionistas, los sonidos y lo visual, se puede dimensionar de otra manera lo que fueron estos acontecimientos, con un enfoque más humano y cercano”.

    La jornada contará con la participación de grupos de recreacionistas de distintos puntos del país, que reconstruyen vestimentas, escenas y contextos de época, permitiendo una experiencia inmersiva para el público. También habrá recreación civil, con representaciones de la vida cotidiana de la época.

    El coordinador de Museos, Pablo Puriselli, destacó: “No es lo mismo leer la historia que vivirla. Estas propuestas permiten despertar el interés de las nuevas generaciones desde otra perspectiva”.

    Museo Batallas de Cepeda: los festejos

    Además, el evento incluirá gastronomía, espectáculos artísticos, danzas tradicionales, música en vivo y espacios para recorrer y disfrutar del entorno rural, consolidando una propuesta integral para toda la familia.

    Desde la organización remarcaron que se trata de una actividad única, ya que la logística para reunir a los distintos grupos de recreacionistas es compleja, por lo que se invita a aprovechar esta oportunidad.

    La recreación se llevará a cabo en las inmediaciones del Museo, sobre el predio cercano a la estación ferroviaria, y forma parte de una estrategia que también impulsa el turismo local, generando movimiento en distintos sectores de la ciudad.

    Una invitación abierta a disfrutar de la historia de una manera distinta, en un entorno natural y con propuestas para todas las edades.

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