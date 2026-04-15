Museo Batallas de Cepeda: Mariano Benítez será escenario de la recreación de las Batallas

Recreacionistas de distintos puntos del país darán vida a escenas de época en una jornada en Mariano Benítez que combinará historia, cultura y entretenimiento al aire libre.

La Municipalidad de Pergamino invita a participar de una jornada única con la recreación de las Batallas de Cepeda , que se realizará el próximo sábado 18 de abril en la localidad de Mariano Benítez , en el marco de los 11 años del Museo Batallas de Cepeda . La actividad comenzará a las 11:00 de la mañana y se extenderá hasta las 18:00, con una propuesta que combinará historia, cultura y entretenimiento al aire libre.

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El subsecretario de Cultura, Diego Morello , señaló: “Queremos invitarlos a todos a que se acerquen a esta jornada que tendrá recreación histórica y un día de campo en una localidad tan pintoresca como Benítez, con la posibilidad de recorrer el Museo y disfrutar de sus espacios”.

Por su parte, el director del Museo Batallas de Cepeda, Faustino Godoy, explicó que la propuesta busca ofrecer una mirada diferente sobre los hechos históricos: “A través de los recreacionistas, los sonidos y lo visual, se puede dimensionar de otra manera lo que fueron estos acontecimientos, con un enfoque más humano y cercano”.

La jornada contará con la participación de grupos de recreacionistas de distintos puntos del país, que reconstruyen vestimentas, escenas y contextos de época, permitiendo una experiencia inmersiva para el público. También habrá recreación civil, con representaciones de la vida cotidiana de la época.

El coordinador de Museos, Pablo Puriselli, destacó: “No es lo mismo leer la historia que vivirla. Estas propuestas permiten despertar el interés de las nuevas generaciones desde otra perspectiva”.

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Además, el evento incluirá gastronomía, espectáculos artísticos, danzas tradicionales, música en vivo y espacios para recorrer y disfrutar del entorno rural, consolidando una propuesta integral para toda la familia.

Desde la organización remarcaron que se trata de una actividad única, ya que la logística para reunir a los distintos grupos de recreacionistas es compleja, por lo que se invita a aprovechar esta oportunidad.

La recreación se llevará a cabo en las inmediaciones del Museo, sobre el predio cercano a la estación ferroviaria, y forma parte de una estrategia que también impulsa el turismo local, generando movimiento en distintos sectores de la ciudad.

Una invitación abierta a disfrutar de la historia de una manera distinta, en un entorno natural y con propuestas para todas las edades.