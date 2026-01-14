Murió un pergaminense en un balneario de Villa Carlos Paz, según informan medios cordobeses

MurióUn turista de 57 años, oriundo de Pergamino, provincia de Buenos Aires, falleció este miércoles tras sufrir una descompensación mientras se encontraba en el balneario Playas de Oro, en la ciudad de Villa Carlos Paz.

Según informaron medios locales, el hombre se encontraba disfrutando de la jornada junto a familiares cuando comenzó a sentirse mal. Pese a la rápida intervención de quienes se encontraban en el lugar y de los servicios de emergencia, los intentos de reanimación resultaron infructuosos y minutos después se confirmó su fallecimiento.

De acuerdo a la información publicada por el Diario de Carlos Paz, la víctima tenía antecedentes de hipertensión y diabetes, patologías que podrían haber influido en el cuadro que derivó en su muerte.

En el lugar se desplegó un operativo de emergencia con la participación de personal de la Policía, Bomberos y el servicio de emergencias Vittar. Las actuaciones quedaron a disposición de la Justicia para establecer formalmente las causas del deceso.

