jueves 15 de enero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Murió un pergaminense en un balneario de Villa Carlos Paz, según informan medios cordobeses

    El hombre tenía 57 años y era oriundo de Pergamino. Se encontraba de vacaciones junto a su familia cuando sufrió una descompensación en Playas de Oro.

    14 de enero de 2026 - 23:56
    murio un pergaminense en carlos paz

    MurióUn turista de 57 años, oriundo de Pergamino, provincia de Buenos Aires, falleció este miércoles tras sufrir una descompensación mientras se encontraba en el balneario Playas de Oro, en la ciudad de Villa Carlos Paz.

    Lee además
    reconocen a pergamino por su politica de arbolado urbano y cuidado ambiental

    Reconocen a Pergamino por su política de arbolado urbano y cuidado ambiental
    alertan sobre la presencia de alacranes en pergamino y refuerzan medidas de prevencion

    Alertan sobre la presencia de alacranes en Pergamino y refuerzan medidas de prevención

    Según informaron medios locales, el hombre se encontraba disfrutando de la jornada junto a familiares cuando comenzó a sentirse mal. Pese a la rápida intervención de quienes se encontraban en el lugar y de los servicios de emergencia, los intentos de reanimación resultaron infructuosos y minutos después se confirmó su fallecimiento.

    De acuerdo a la información publicada por el Diario de Carlos Paz, la víctima tenía antecedentes de hipertensión y diabetes, patologías que podrían haber influido en el cuadro que derivó en su muerte.

    En el lugar se desplegó un operativo de emergencia con la participación de personal de la Policía, Bomberos y el servicio de emergencias Vittar. Las actuaciones quedaron a disposición de la Justicia para establecer formalmente las causas del deceso.

    Temas
    Seguí leyendo

    Reconocen a Pergamino por su política de arbolado urbano y cuidado ambiental

    Alertan sobre la presencia de alacranes en Pergamino y refuerzan medidas de prevención

    Pergamino celebró el talento joven en la primera edición de Fest Belgrano

    Urquiza y la región palpitan una nueva edición del Festival de la Tierra Fértil

    Pergamino fue protagonista en el Cruce Mediano de Junín

    Héroes de la ruta: los camioneros que hallaron con vida a "Coco" Bello tras 10 horas atrapado en la autopista

    ARBA dio a conocer las fechas de vencimiento de los impuestos patrimoniales

    Esta vez no pudo ser: Julia Riera eliminada en la qualy del Abierto de Australia

    Vuelco en la autopista: "Coco" Bello busca a los camioneros que lo salvaron tras horas atrapado en el auto

    Facundo Perrone: el nuevo arquero de Douglas que enfrentó los tiros libres de Messi

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    alertan sobre la presencia de alacranes en pergamino y refuerzan medidas de prevencion

    Alertan sobre la presencia de alacranes en Pergamino y refuerzan medidas de prevención

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Murió un pergaminense en un balneario de Villa Carlos Paz, según informan medios cordobeses

    Murió un pergaminense en un balneario de Villa Carlos Paz, según informan medios cordobeses
    Abigeato en Mariano H. Alfonzo: recuperaron un cerdo robado en un criadero y aprehenden a los dos sospechosos

    Abigeato en Mariano H. Alfonzo: recuperaron un cerdo robado en un criadero y aprehenden a los dos sospechosos

    Zárate será sede de las instancias preliminares de baile

    Zárate será sede de las instancias preliminares del Mundial de Tango 2026

    La Dirección de Cultura vuelve con un clásico de los veranos. El ciclo comienza este 14 de enero a las 20.30 con la proyección de la película La Uruguaya. Todos los encuentros tendrán lugar en plaza Belgrano.

    San Pedro: Vuelve "Cine Bajo las Estrellas" con funciones gratuitas todos los miércoles de verano

    Corte de luz programado para mañana en distintos sectores de San Nicolás

    San Nicolás: EDEN anunció cortes de luz programados para mañana