Luis Rosales, el consultor mendocino que asesora a Trump, lanza una academia junto a Dick Morris

Rosales también destaca el nacimiento de una “doctrina Trump” que, según él, combinará nacionalismo económico, rechazo al intervencionismo militar y defensa de la soberanía americana frente a China y Europa. En ese sentido, ve en la sintonía entre Trump y Milei una alianza ideológica con proyección hemisférica. Ha dicho que el rol de la Argentina podría volverse clave en un mapa regional cada vez más hostil a Estados Unidos. En ese marco, participó de una cena en Mar-a-Lago con el propio Trump y Elon Musk, donde también estuvieron el canciller paraguayo y el dueño de la cadena Newsmax.

El lanzamiento de la Dick Morris Academy forma parte de este movimiento de expansión estratégica. El curso “Outline for Democracy” está dirigido a consultores, candidatos y dirigentes de toda América Latina. Ofrece 12 clases en vivo entre junio y octubre de 2025, dictadas por Dick Morris y un equipo de expertos como Fernando Cerimedo, Daniel Ivoskus, Ángel Beccassino, Andy Rivas y Alonso Cedeño. Se abordarán temas como estrategia electoral, liderazgo político, construcción de mensaje, campañas digitales y comunicación en crisis.

Rosales es co-director académico del programa y el principal articulador del enfoque latinoamericano. Su recorrido como periodista, funcionario, diplomático y estratega lo coloca en un lugar privilegiado para transmitir una visión integral del poder. Además, es coautor del libro "The Return" junto a Dick Morris, donde anticiparon el regreso de Trump al centro del escenario político global.

Para Rosales, el desafío no es solo ganar elecciones, sino construir una estructura que permita sostener ideas en el tiempo. “Además de conquistar, hay que convertir. Además de pelear, hay que convencer”, ha dicho. Su objetivo con la Dick Morris Academy es precisamente ese: formar una generación de líderes capaces de competir, pero también de gobernar. Y, sobre todo, de dejar huella.

Luis Rosales no solo ha sido testigo de los grandes procesos políticos de las últimas décadas. Los ha protagonizado, y ahora se prepara para enseñarlos.

Sobre el curso Outline for Democracy

El programa se dicta en inglés y español, con clases en vivo entre junio y octubre. Está dirigido a consultores, dirigentes y candidatos que busquen herramientas reales para construir liderazgo, competir con ventaja y sostener ideas en el poder.

