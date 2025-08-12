Microestadio Municipal: las obras no detienen su marcha y hay optimismo para su habilitación

El intendente de Pergamino, Javier Martínez, expresó su satisfacción por el avance de las obras del Microestadio Municipal , un proyecto que, según anticipó, está cada vez más cerca de ser una realidad. “En muy poco tiempo vamos a poder disfrutarlo, con espectáculos artísticos y deportivos de nivel nacional e internacional”, aseguró, resaltando que el nuevo espacio no solo ofrecerá una infraestructura de primer nivel para la comunidad, sino que también se convertirá en un punto de atracción para visitantes de todo el país.

Microestadio Municipal de Pergamino

Martínez subrayó que “este tipo de inversiones nos enorgullecen porque no son obras aisladas, son motores que impulsarán el turismo, la hotelería y el comercio local”. En este sentido, explicó que la concreción del Microestadio generará un efecto multiplicador en la economía de la ciudad, beneficiando a múltiples rubros y consolidando a Pergamino como una plaza cultural y deportiva de referencia en la región. “Cada evento que se realice aquí significará más movimiento para nuestros restaurantes, hoteles y comercios, y más oportunidades para nuestros vecinos”, concluyó.