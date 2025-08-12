Microestadio Municipal: las obras no detienen su marcha y hay optimismo para su habilitación

El intendente de Pergamino, Javier Martínez, expresó su satisfacción por el avance de las obras del Microestadio Municipal, un proyecto que, según anticipó, está cada vez más cerca de ser una realidad. “En muy poco tiempo vamos a poder disfrutarlo, con espectáculos artísticos y deportivos de nivel nacional e internacional”, aseguró, resaltando que el nuevo espacio no solo ofrecerá una infraestructura de primer nivel para la comunidad, sino que también se convertirá en un punto de atracción para visitantes de todo el país.
