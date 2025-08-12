martes 12 de agosto de 2025
    • Microestadio Municipal: las obras no detienen su marcha y hay optimismo para su habilitación

    Avanzan los trabajos en el Microestadio Municipal de Pergamino. El intendente Javier Martínez recorrió el predio ubicado a la vera de avenida Almafuerte.

    12 de agosto de 2025 - 15:08
    Es imponente el Microestadio Municipal de Pergamino.

    El intendente de Pergamino, Javier Martínez, expresó su satisfacción por el avance de las obras del Microestadio Municipal, un proyecto que, según anticipó, está cada vez más cerca de ser una realidad. “En muy poco tiempo vamos a poder disfrutarlo, con espectáculos artísticos y deportivos de nivel nacional e internacional”, aseguró, resaltando que el nuevo espacio no solo ofrecerá una infraestructura de primer nivel para la comunidad, sino que también se convertirá en un punto de atracción para visitantes de todo el país.

    Con 18 años de formación musical, Aldana López es una de las intérpretes locales más sólidas y versátiles.
    Cultura

    Aldana López toca con la Orquesta Sinfónica Juvenil de la UNR en el Teatro El Círculo de Rosario

    Microestadio Municipal de Pergamino

    Martínez subrayó que “este tipo de inversiones nos enorgullecen porque no son obras aisladas, son motores que impulsarán el turismo, la hotelería y el comercio local”. En este sentido, explicó que la concreción del Microestadio generará un efecto multiplicador en la economía de la ciudad, beneficiando a múltiples rubros y consolidando a Pergamino como una plaza cultural y deportiva de referencia en la región. “Cada evento que se realice aquí significará más movimiento para nuestros restaurantes, hoteles y comercios, y más oportunidades para nuestros vecinos”, concluyó.

