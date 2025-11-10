El regreso invisible de Messi: cuando un estadio vacío vuelve a tener alma

Lionel Messi sorprendió este lunes con un mensaje que conmovió a los hinchas del Barcelona y agitó la nostalgia del fútbol mundial. El capitán de la Selección Argentina publicó en Instagram una serie de fotos en el Camp Nou, acompañado por una frase cargada de emoción:

“Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo. Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo… ”, escribió Leo.

Las imágenes muestran a Messi completamente solo, caminando por el césped del estadio en plena remodelación. No había dirigentes, ni fotógrafos oficiales, ni público. Solo él, de noche, frente al campo donde construyó su leyenda durante dos décadas.

En apenas una hora, el posteo superó el millón de “me gusta” y acumuló miles de comentarios de fanáticos que interpretaron el gesto como un guiño a un posible regreso. Desde el club catalán no tardaron en responder: “Siempre bienvenido a tu casa, Leo”, escribieron en la cuenta oficial de Barcelona , reproduciendo una de las imágenes del jugador.

Una visita cargada de simbolismo

Messi viajó a España para sumarse a los entrenamientos de la Selección Argentina en Alicante, donde el equipo de Lionel Scaloni realiza una miniconcentración antes del amistoso frente a Angola, en Luanda. Antes de unirse al plantel, decidió visitar el estadio que fue su casa durante gran parte de su vida profesional.

El gesto tomó por sorpresa incluso a la dirigencia culé. Según medios catalanes, no hubo coordinación previa con el club: el futbolista simplemente pidió ingresar y recorrió las obras del Camp Nou, que será reinaugurado en 2026.

El recuerdo de una despedida inconclusa

El mensaje de Messi también reavivó el recuerdo de su traumática salida del Barcelona en 2021. Aquella despedida, entre lágrimas y sin público, marcó el final de una era gloriosa: 34 títulos, más de 700 goles y una huella que atraviesa generaciones.

Su partida se dio en medio de la crisis económica del club y las restricciones del “fair play” financiero de LaLiga. Messi, que había apoyado a Joan Laporta para regresar a la presidencia, se sintió defraudado al entender que no se hizo todo lo posible para retenerlo. “Hice todo lo que pude por quedarme”, dijo entonces.

Desde entonces, la relación entre ambos se enfrió, aunque en los últimos meses hubo gestos de acercamiento. El propio Laporta declaró recientemente que le gustaría rendirle un homenaje cuando se inaugure el nuevo estadio:

“Sería una bonita forma de hacerlo, con 105.000 espectadores. Dependerá de que él quiera, pero me encantaría”, afirmó el dirigente, cuyo mandato concluye en 2026.

¿Un regreso posible?

Messi, que acaba de renovar contrato con Inter Miami hasta 2028, se encuentra cómodo en la MLS, donde lidera a un equipo que también integran Luis Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba. Sin embargo, el calendario del fútbol estadounidense abre una puerta: la temporada se disputa de febrero a noviembre, lo que permitiría un préstamo temporal a un club europeo durante el invierno boreal, como ocurrió años atrás con David Beckham, actual copropietario de la franquicia, cuando fue cedido al Milan y al PSG.

Por ahora, no hay gestiones concretas ni negociaciones en marcha. Pero el mensaje del rosarino alcanzó para ilusionar a los hinchas y reactivar el sueño de un reencuentro.

El regreso a casa

Más allá de cualquier especulación, la imagen de Messi en el Camp Nou tuvo una potencia simbólica difícil de igualar. Fue el regreso de un hijo a su casa, aunque sea por unos minutos y sin público.

Un gesto simple, pero cargado de historia. Porque en un fútbol cada vez más efímero y comercial, Messi sigue recordando que hay lugares a los que uno pertenece incluso cuando ya no vive allí.

Y si algo dejó claro con su posteo, es que su historia con el Barcelona —por más capítulos que hayan pasado— todavía no terminó.