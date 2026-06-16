martes 16 de junio de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Pedaleando hacia el Futuro en Pergamino: Una jornada para aprender, jugar y promover la movilidad sustentable

    Pergamino se sigue sumando al uso de la bicicleta y este tipo de actividades forman parte de las actividades planificadas.

    16 de junio de 2026 - 14:57
    Seguridad vial y bicicleta, una importante actividad que en Pergamino reunión a ambas cosas.

    El Parque de Educación Vial de Pergamino fue escenario de una nueva edición de Pedaleando hacia el Futuro, una propuesta impulsada por la Dirección de Educación del Municipio, que combinó capacitación, aprendizaje y actividades recreativas destinadas a chicos y familias.

    Lee además
    Los hermanos de Capitán Sarmiento que enfrentan procesos judiciales por estar sospechados de perpetrar asaltos a moradores de viviendas de barrios cerrados de Pergamino, Junín y Lincoln.

    Los hermanos asaltantes de residentes de barrios cerrados de Pergamino y Junín: detenidos en Capitán Sarmiento
    La mochila que le robaron a la víctima de Pergamino en enero la reconoció en la foto del procedimiento cuando detuvieron a ladrones de barrios cerrados de Junín.

    La víctima de un asalto en un barrio cerrado reconoció a los ladrones por la mochila que le robaron

    La iniciativa se desarrolló en dos etapas: durante la mañana se llevó a cabo la formación para profesores de Educación Física y estudiantes de la carrera, mientras que por la tarde el espacio se abrió a la comunidad.

    Una gran iniciativa en Pergamino

    A través de juegos, circuitos y experiencias prácticas, los chicos pudieron trabajar el equilibrio, la coordinación y distintas habilidades motoras, al tiempo que incorporaron conceptos fundamentales para una circulación responsable en la vía pública.

    Además de fomentar la educación vial desde edades tempranas, la propuesta busca incentivar el uso de la bicicleta como una alternativa saludable y sustentable. En este sentido, la actividad promueve hábitos que contribuyen tanto al bienestar físico como al cuidado del ambiente, fortaleciendo valores vinculados al respeto, la responsabilidad y la convivencia.

    Una gran jornada se llevó a cabo en Perrgamino

    Espacios favorables

    Desde el Municipio destacaron la importancia de generar este tipo de espacios que promueven el aprendizaje, la prevención y los hábitos saludables, contribuyendo a la formación de ciudadanos más conscientes y comprometidos con la seguridad vial y el cuidado de su entorno.

    La capacitación estuvo a cargo de la profesora de Educación Física Karina Romio, especialista en Estrategias de Inclusión y con una amplia trayectoria en instituciones educativas de la provincia de Buenos Aires. La docente trabajó junto a Adrián, maestro de grado bonaerense, compartiendo herramientas y experiencias orientadas a enriquecer las prácticas educativas.

    Gran participación

    La jornada contó con el acompañamiento del equipo de Educación Vial, Haydée Andriolo como referente del grupo núcleo, del secretario de Desarrollo Social, Juan Manuel Batallánez y de la directora de Educación, Ana Clara Luján.

    Temas
    Seguí leyendo

    Los hermanos asaltantes de residentes de barrios cerrados de Pergamino y Junín: detenidos en Capitán Sarmiento

    La víctima de un asalto en un barrio cerrado reconoció a los ladrones por la mochila que le robaron

    Cooperativa Eléctrica de Pergamino: Obra estratégica para fortalecer el servicio y prevenir robos de cables

    Guillermina y Valentina Andreoli al Mundial Universitario de Pádel

    Dos especialistas en Pediatría formados en el Hospital Gutiérrez se incorporan a La Pequeña Familia.

    Comparten la imagen de una mujer para pedir colaboración a la comunidad si la vieron

    La Sociedad Argentina de Pediatría renovó su alerta por la crisis en el Hospital San José

    Otro título para Vitto Benvenutto en Chile: será el número 1 de América

    Racing está entre los cuatro mejores del Torneo 6 Ligas

    Pergamino será sede del primer Festival de Títeres de la Norpampa

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Estefanía Marini, especialista en Endocrinología Pediátrica y Miguel Palmeiro, especialista en Cirugía Infantil comenzaron a desarrollar su actividad en Clínica La Pequeña Familia de Junín.

    Dos especialistas en Pediatría formados en el Hospital Gutiérrez se incorporan a La Pequeña Familia.

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Los hermanos de Capitán Sarmiento que enfrentan procesos judiciales por estar sospechados de perpetrar asaltos a moradores de viviendas de barrios cerrados de Pergamino, Junín y Lincoln.

    Los hermanos asaltantes de residentes de barrios cerrados de Pergamino y Junín: detenidos en Capitán Sarmiento
    La mochila que le robaron a la víctima de Pergamino en enero la reconoció en la foto del procedimiento cuando detuvieron a ladrones de barrios cerrados de Junín.

    La víctima de un asalto en un barrio cerrado reconoció a los ladrones por la mochila que le robaron

    Cooperativa Eléctrica de Pergamino: Obra estratégica para fortalecer el servicio y prevenir robos de cables

    Cooperativa Eléctrica de Pergamino: Obra estratégica para fortalecer el servicio y prevenir robos de cables

    La etapa que inspira la T7 Experience: Gustavo Bassi en acción durante el Dakar 2015. video

    Gustavo Bassi revivirá una etapa del Dakar 2015 con la T7 Experience

    La Unidad Penitenciaria Nº 3 de la ciudad de San Nicolás, aunque con una leve baja en su cantidad de internos, continúa superando en varios dígitos a la media provincial.

    San Nicolás: La sobrepoblación en la UP3 sigue muy por encima del promedio de las cárceles bonaerenses