Pedaleando hacia el Futuro en Pergamino: Una jornada para aprender, jugar y promover la movilidad sustentable

El Parque de Educación Vial de Pergamino fue escenario de una nueva edición de Pedaleando hacia el Futuro, una propuesta impulsada por la Dirección de Educación del Municipio, que combinó capacitación, aprendizaje y actividades recreativas destinadas a chicos y familias.

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La iniciativa se desarrolló en dos etapas: durante la mañana se llevó a cabo la formación para profesores de Educación Física y estudiantes de la carrera, mientras que por la tarde el espacio se abrió a la comunidad.

A través de juegos, circuitos y experiencias prácticas, los chicos pudieron trabajar el equilibrio, la coordinación y distintas habilidades motoras, al tiempo que incorporaron conceptos fundamentales para una circulación responsable en la vía pública.

Además de fomentar la educación vial desde edades tempranas, la propuesta busca incentivar el uso de la bicicleta como una alternativa saludable y sustentable. En este sentido, la actividad promueve hábitos que contribuyen tanto al bienestar físico como al cuidado del ambiente, fortaleciendo valores vinculados al respeto, la responsabilidad y la convivencia.

Una gran jornada se llevó a cabo en Perrgamino

Espacios favorables

Desde el Municipio destacaron la importancia de generar este tipo de espacios que promueven el aprendizaje, la prevención y los hábitos saludables, contribuyendo a la formación de ciudadanos más conscientes y comprometidos con la seguridad vial y el cuidado de su entorno.

La capacitación estuvo a cargo de la profesora de Educación Física Karina Romio, especialista en Estrategias de Inclusión y con una amplia trayectoria en instituciones educativas de la provincia de Buenos Aires. La docente trabajó junto a Adrián, maestro de grado bonaerense, compartiendo herramientas y experiencias orientadas a enriquecer las prácticas educativas.

Gran participación

La jornada contó con el acompañamiento del equipo de Educación Vial, Haydée Andriolo como referente del grupo núcleo, del secretario de Desarrollo Social, Juan Manuel Batallánez y de la directora de Educación, Ana Clara Luján.