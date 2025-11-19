Fuerte repunte del mercado inmobiliario en Buenos Aires: octubre marcó el mejor ritmo de ventas del año

De acuerdo con el Colegio de Escribanos, octubre cerró con 2.600 hipotecas, un 99% más que las 1.308 del mismo mes del año pasado.

El mercado inmobiliario bonaerense volvió a mostrar un desempeño sólido en octubre. Ese mes se concretaron 15.321 operaciones, lo que significó un 37% más que las 11.213 registradas en igual período de 2024.

La mejora también se observó en la comparación mensual: hubo un 7% más que en septiembre, consolidando un año de fuerte recuperación. Según datos difundidos por DIB, el tercer trimestre de 2025 ya había marcado un crecimiento del 36% interanual, anticipando esta continuidad en el ritmo de ventas.

El financiamiento también mostró un salto significativo. De acuerdo con el Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires , octubre cerró con 2.600 hipotecas, un 99% más que las 1.308 del mismo mes del año pasado.

En comparación con septiembre, el incremento también fue del 7%, un indicador de que la demanda crediticia comienza a reactivarse pese a las actuales condiciones financieras.

Expectativas del mercado inmobiliario

Las entidades bancarias aguardan una baja paulatina de las tasas de los créditos hipotecarios para profundizar la recuperación de la actividad. Tras la volatilidad generada por las elecciones, dos bancos ya redujeron sus tasas, aunque el costo del financiamiento continúa siendo elevado para buena parte de las familias.

Aun así, el sector mantiene expectativas positivas para los próximos meses, apoyado en el incremento de operaciones y el mayor dinamismo del crédito.