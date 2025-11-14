viernes 14 de noviembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • 50 segundos que marcaron a un país: el nuevo documental que revive el caso Fernando Báez Sosa

    La producción de Netflix reconstruye el crimen de Villa Gesell con voces nunca antes escuchadas y reabre una herida que sigue presente en la sociedad argentina.

    Por Lucía Armanino
    14 de noviembre de 2025 - 14:52
    Fernando Báez Sosa tenía 18 años cuando fue asesinado a la salida de un boliche en Villa Gesell. Familiares y especialistas reconstruyen en el documental los 50 segundos que cambiaron todo.

    Fernando Báez Sosa tenía 18 años cuando fue asesinado a la salida de un boliche en Villa Gesell. Familiares y especialistas reconstruyen en el documental los 50 segundos que cambiaron todo.

    NETFLIX.
    Los testimonios de los rugbiers condenados generaron indignación en las redes sociales.

    Los testimonios de los rugbiers condenados generaron indignación en las redes sociales.

    TN.

    El estreno de “50 segundos: el caso Fernando Báez Sosa” vuelve a poner en primer plano uno de los hechos más conmocionantes de los últimos años. A casi seis años del crimen, el documental propone un recorrido profundo por la memoria colectiva, recuperando testimonios inéditos y revelando miradas que hasta ahora habían permanecido en silencio.

    Lee además
    Tras la inspección, la Anmat requisó la mercadería, prohibió el fraccionamiento y determinó que los productos eran falsificados.

    Anmat prohibió siete productos de café por ser "apócrifos" y sin registros sanitarios
    Pablo López y Carlos Bianco

    Kicillof le pide una reunión a Santilli para reclamarle una deuda de $13 billones y reactivar obras

    La serie, dividida en tres episodios, no solo repasa el ataque frente al boliche Le Brique en enero de 2020, sino también el proceso judicial que definió el destino de los acusados.

    Un relato que reconstruye una noche irreversible

    La producción reúne las voces de la familia Báez Sosa, junto a abogados, periodistas y especialistas que siguen paso a paso cómo se gestó el ataque que terminó con la vida del joven de 18 años. El objetivo no es repetir lo ya conocido, sino comprender ese minuto fatal desde una perspectiva más amplia: cómo se desarrollaron los hechos, qué decisiones se tomaron y qué consecuencias sociales dejó un crimen que impactó a toda una generación.

    También recorre los días del juicio oral, un proceso que mantuvo en vilo al país y en el que se consolidó la condena para los rugbiers que participaron del ataque.

    Las voces que nunca habían hablado

    Uno de los elementos más llamativos del documental es la aparición, por primera vez, de las familias de los condenados. Tras años de silencio, varios padres y madres decidieron mostrarse frente a cámara. Mauro Pertossi —padre de Ciro y Luciano—, María Paula Cinalli —madre de Blas— y Javier Thomsen —padre de Máximo— relatan su experiencia y sus interrogantes, sin llegar a reconocer la responsabilidad de sus hijos en el crimen.

    Los propios jóvenes también aparecen en entrevistas desde el penal de Melchor Romero. Sus testimonios revelan culpas a medias, reflexiones tardías y una serie de argumentos que generaron un fuerte rechazo en la opinión pública. Máximo Thomsen recuerda la vergüenza de sus primeros días en prisión; los hermanos Pertossi hablan de una supuesta injusticia procesal; Enzo Comelli asegura que vive arrepentido; y otros, como Blas Cinalli y Ayrton Viollaz, intentan explicar lo sucedido apelando al alcohol o al descontrol de aquella madrugada.

    La reacción social: indignación y memoria

    Tras el estreno, las redes sociales se llenaron de críticas hacia las declaraciones de los condenados y sus familias. La falta de empatía, la ausencia de un reconocimiento pleno del crimen y, en algunos casos, las comparaciones desafortunadas, encendieron la indignación de miles de usuarios. Una de las frases más repudiadas fue la de Emilia Pertossi —hermana de Luciano y Ciro y abogada defensora en la causa—, quien equiparó el dolor de los padres de Fernando con el de su familia al tener que visitar a los jóvenes en la cárcel.

    El documental, lejos de cerrar una etapa, vuelve a exponer el impacto de aquel crimen y reafirma la pregunta que sigue atravesando a la sociedad: ¿cómo se reconstruye una comunidad después de un hecho que la marcó para siempre?

    Temas
    Seguí leyendo

    Anmat prohibió siete productos de café por ser "apócrifos" y sin registros sanitarios

    Kicillof le pide una reunión a Santilli para reclamarle una deuda de $13 billones y reactivar obras

    El Gobierno evalúa desdoblar las sesiones: en diciembre va por el presupuesto y en febrero las reformas

    El Gobierno desreguló cuotas y matrículas de colegios privados para que definan sus "políticas de precios"

    Venta de autos: octubre cerró con un 16,9% más de patentamientos que el año pasado

    ARBA extiende plazos del Inmobiliario Rural y mantiene el descuento del 10% para quienes están al día

    Lionel Scaloni y Banco Macro nos recuerdan lo que valen los argentinos y nos desafían a seguir pensando en grande

    Diputados: la oposición busca apurar el dictamen del presupuesto, pero el oficialismo intentará postergarlo hasta diciembre

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El Municipio analiza acciones legales para recuperar los $267 millones que adeudan las obras sociales

    El Municipio San Pedro evalúa acciones legales para recuperar los $267 millones que adeudan obras sociales
    Una visita educativa en la Reserva Natural Parque del Este terminó revelando una práctica que preocupa a especialistas: la captura ilegal de aves.

    Baradero: intento de caza ilegal en la Reserva del Este expone un problema recurrente

    El Museo Batallas de Cepeda actualiza sus horarios y ofrece un recorrido por la historia regional.
    Cultura

    El Museo Batallas de Cepeda de Mariano Benítez modifica su horario a partir de este fin de semana

    La cita será este viernes, desde las 18:00, en el Parque España.

    Pergamino se prepara para una nueva edición de "Arriba la Birra"

    Una investigación por desaparición en Escobar terminó en un brutal homicidio. Francisco Javier Saragonza, de 39 años, fue visto por última vez el 2 de noviembre en Garín y hallado desmembrado en Zárate.

    Macabro crimen: hallan cuerpo desmembrado en Zárate de hombre vinculado a drogas