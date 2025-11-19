El Gobierno descontará el día a estatales que adhieran al paro de ATE y Aguiar denuncia una "amenaza ilegal"

El Gobierno descontará el día a estatales que adhieran al paro de ATE

El Gobierno confirmó que descontará el día a todos los empleados públicos que se adhieran al paro convocado por ATE en rechazo a la reforma laboral. La decisión desató un fuerte cruce con Rodolfo Aguiar, quien calificó la medida como una “amenaza ilegal”. La protesta incluirá movilización al ex Ministerio de Trabajo.

Desde ATE calificaron la decisión como un intento de disciplinamiento. “El descuento es una amenaza ilegal para desalentar la medida de fuerza y atenta contra el derecho a huelga”, afirmó Aguiar.

ATE, el sindicato estatal más combativo contra Milei, convocó a un retiro de tareas desde las 11 y una movilización frente a la Secretaría de Trabajo a las 12. Esperan al menos 5000 manifestantes en el acto central previsto para las 13.

La protesta apunta principalmente contra la reforma laboral que el Gobierno planea enviar al Congreso en febrero, junto con el paquete de reformas de “segunda generación”: tributaria, penal y administrativa. Aunque la letra chica del proyecto aún no se conoce, el gremio asegura que afectará derechos y condiciones laborales.

Además del rechazo a la reforma, ATE reclama la pérdida del 32% del poder adquisitivo del salario estatal en los últimos 23 meses.

Bullrich denunció penalmente a Aguiar

El conflicto escaló el martes cuando la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó una denuncia penal contra Aguiar por “amenaza de atentar contra el orden constitucional”, tras declaraciones del sindicalista sobre provocar una “crisis” al Gobierno. La causa quedó en el Juzgado Federal N.º 2, a cargo del juez Ramos.

Aguiar respondió que su frase fue sacada de contexto y acusó a Bullrich de “persecución política”.

El episodio derivó en un duelo agresivo en redes sociales: Bullrich lo tildó de “golpista, desestabilizador y extorsionador”, mientras Aguiar la calificó de “trasnochada, encarnizada y violenta”.

Protocolo antipiquetes y advertencias

Bullrich confirmó que se aplicará el protocolo antipiquetes durante la movilización:

“La manifestación es en la vereda. Si empujan o se ponen violentos, las fuerzas van a responder”, dijo la ministra.

Aguiar retrucó: “Serán ustedes los responsables por cualquier hecho que haya que lamentar durante la movilización”.

El Gobierno, por su parte, se muestra decidido a sostener la línea dura mientras busca apoyo entre gobernadores y sectores empresarios para avanzar con su paquete de reformas.