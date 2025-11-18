martes 18 de noviembre de 2025
    • Día de la Soberanía: Mar del Plata, el destino más buscado para pasar el fin de semana largo

    La información surge de una plataforma de reserva de alojamiento. Entre los tres lugares más buscados están Ciudad de Buenos Aires y Rio de Janeiro.

    18 de noviembre de 2025 - 14:55
    En el marco del fin de semana XXL por el Día de la Soberanía, las búsquedas las encabeza Mar del Plata.

    En el marco del fin de semana XXL por el Día de la Soberanía, las búsquedas las encabeza Mar del Plata.

    DIB

    Según un relevamiento de una plataforma de reserva de alojamientos, el podio de las búsquedas para el próximo fin de semana largo -del 21 al 24 de noviembre, por la conmemoración del Día de la Soberanía Nacional- lo encabeza Mar del Plata, seguido por la Ciudad de Buenos Aires y Rio de Janeiro.

    El Día de la Soberanía se conmemora cada 20 de noviembre en homenaje al combate de la Vuelta de Obligado.

    Semana corta por el Día de la Soberanía: ¿El viernes 21 es feriado para todos los trabajadores?
    Diego Santilli, Manuel Adorni, Ignacio Torres y Luis Caputo

    El Gobierno elimina retenciones al petróleo y Chubut celebra un acuerdo "histórico" para la industria

    El 81% de los argentinos, de acuerdo a Booking, justificaría reservar una escapada simplemente porque ha trabajado mucho y se lo merece.

    Mar del Plata al frente

    Este tipo de feriados suelen estar pensados para fomentar el turismo interno, así que muchas ciudades y destinos del país aprovechan para ofrecer actividades especiales y promociones.

    Al respecto, Booking.com identificó cuáles son los cinco destinos más buscados por los argentinos del 21 al 24 de noviembre:

    • Mar del Plata
    • Ciudad de Buenos Aires
    • Río de Janeiro
    • San Carlos de Bariloche
    • Puerto Iguazú

    Los destinos bonaerenses más buscados

    • Mar del Plata
    • Tandil
    • Cariló
    • Mar de las Pampas
    • Tigre
