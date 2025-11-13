Anmat prohibió siete productos de café por ser "apócrifos" y sin registros sanitarios

Tras la inspección, la Anmat requisó la mercadería, prohibió el fraccionamiento y determinó que los productos eran falsificados.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ( Anmat ) prohibió la elaboración, fraccionamiento y comercialización en Argentina —incluidas las plataformas online— de siete productos de café en grano pertenecientes a las marcas Caffé del Doge, Caffé del Ponte Rialto y Café Sol, tras detectar graves irregularidades sanitarias.

Kicillof le pide una reunión a Santilli para reclamarle una deuda de $13 billones y reactivar obras

La medida fue dispuesta mediante la Resolución 8385/2025, publicada este jueves en el Boletín Oficial, donde el organismo calificó los artículos como “apócrifos” por carecer de los registros correspondientes y presentar rótulos falsos o inconsistentes.

Los productos involucrados son: Doge Rosso Blend, de Caffé del Doge; Café Clásico, Café Colombia, Café Gourmet y Café Línea Baristas, de Café Sol; Intenso Blend, de Caffé del Ponte Rialto; y Expresso Café Crema, sin una marca identificable.

La investigación se inició a raíz de una denuncia ante el Instituto Nacional de Alimentos (INAL), que advirtió que uno de los productos utilizaba un número de Registro Nacional de Producto Alimenticio (RNPA) inexistente. Durante los controles realizados en un comercio, se hallaron otras variedades con irregularidades similares, como la falta de lote y fecha de vencimiento.

Las facturas indicaban que los cafés provenían de la firma Junio 1995 SRL, y que el fraccionamiento se realizaba en una planta ubicada en San Justo, partido de La Matanza, bajo el nombre Café Sol. Allí, los inspectores constataron que el establecimiento no contaba con Registro Nacional de Establecimiento (RNE) ni con habilitación para los productos elaborados o fraccionados.

Además, se detectó que la planta procesaba artículos tanto para su propia marca como para Caffé del Doge y Caffé del Ponte Rialto, con etiquetas que incluían números de registros inexistentes o pertenecientes a otros elaboradores.

Inspección de la Anmat

Tras la inspección, la Anmat requisó la mercadería, prohibió el fraccionamiento y determinó que los productos eran falsificados, ya que no cumplían con las normativas de rotulación e identificación sanitaria exigidas.

Por ese motivo, el organismo ordenó detener la producción y la venta de todos los lotes y presentaciones de los cafés mencionados, al tiempo que instó a los consumidores a evitar su compra o consumo por falta de garantías sobre su procedencia y condiciones de elaboración.