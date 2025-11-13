jueves 13 de noviembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Anmat prohibió siete productos de café por ser "apócrifos" y sin registros sanitarios

    La investigación de la Anmat reveló que eran elaborados en una planta sin habilitación y con rótulos falsos.

    13 de noviembre de 2025 - 15:25
    Tras la inspección, la Anmat requisó la mercadería, prohibió el fraccionamiento y determinó que los productos eran falsificados.

    Tras la inspección, la Anmat requisó la mercadería, prohibió el fraccionamiento y determinó que los productos eran falsificados.

    A24

    La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió la elaboración, fraccionamiento y comercialización en Argentina —incluidas las plataformas online— de siete productos de café en grano pertenecientes a las marcas Caffé del Doge, Caffé del Ponte Rialto y Café Sol, tras detectar graves irregularidades sanitarias.

    Lee además
    flores comestibles: cuales se incorporan al codigo alimentario y por que crece su uso

    Flores comestibles: cuáles se incorporan al Código Alimentario y por qué crece su uso
    Pablo López y Carlos Bianco

    Kicillof le pide una reunión a Santilli para reclamarle una deuda de $13 billones y reactivar obras

    La medida fue dispuesta mediante la Resolución 8385/2025, publicada este jueves en el Boletín Oficial, donde el organismo calificó los artículos como “apócrifos” por carecer de los registros correspondientes y presentar rótulos falsos o inconsistentes.

    Los productos involucrados son: Doge Rosso Blend, de Caffé del Doge; Café Clásico, Café Colombia, Café Gourmet y Café Línea Baristas, de Café Sol; Intenso Blend, de Caffé del Ponte Rialto; y Expresso Café Crema, sin una marca identificable.

    Por una denuncia en el Instituto Nacional de Alimentos

    La investigación se inició a raíz de una denuncia ante el Instituto Nacional de Alimentos (INAL), que advirtió que uno de los productos utilizaba un número de Registro Nacional de Producto Alimenticio (RNPA) inexistente. Durante los controles realizados en un comercio, se hallaron otras variedades con irregularidades similares, como la falta de lote y fecha de vencimiento.

    Las facturas indicaban que los cafés provenían de la firma Junio 1995 SRL, y que el fraccionamiento se realizaba en una planta ubicada en San Justo, partido de La Matanza, bajo el nombre Café Sol. Allí, los inspectores constataron que el establecimiento no contaba con Registro Nacional de Establecimiento (RNE) ni con habilitación para los productos elaborados o fraccionados.

    Además, se detectó que la planta procesaba artículos tanto para su propia marca como para Caffé del Doge y Caffé del Ponte Rialto, con etiquetas que incluían números de registros inexistentes o pertenecientes a otros elaboradores.

    Inspección de la Anmat

    Tras la inspección, la Anmat requisó la mercadería, prohibió el fraccionamiento y determinó que los productos eran falsificados, ya que no cumplían con las normativas de rotulación e identificación sanitaria exigidas.

    Por ese motivo, el organismo ordenó detener la producción y la venta de todos los lotes y presentaciones de los cafés mencionados, al tiempo que instó a los consumidores a evitar su compra o consumo por falta de garantías sobre su procedencia y condiciones de elaboración.

    Temas
    Seguí leyendo

    Flores comestibles: cuáles se incorporan al Código Alimentario y por qué crece su uso

    Kicillof le pide una reunión a Santilli para reclamarle una deuda de $13 billones y reactivar obras

    El Gobierno evalúa desdoblar las sesiones: en diciembre va por el presupuesto y en febrero las reformas

    El Gobierno desreguló cuotas y matrículas de colegios privados para que definan sus "políticas de precios"

    Venta de autos: octubre cerró con un 16,9% más de patentamientos que el año pasado

    ARBA extiende plazos del Inmobiliario Rural y mantiene el descuento del 10% para quienes están al día

    Lionel Scaloni y Banco Macro nos recuerdan lo que valen los argentinos y nos desafían a seguir pensando en grande

    Diputados: la oposición busca apurar el dictamen del presupuesto, pero el oficialismo intentará postergarlo hasta diciembre

    CyberMonday 2025: cómo comprar con seguridad y evitar caer en estafas digitales

    Diego Santilli fue designado por Javier Milei como ministro del Interior

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Donato Cignoli en un video contó los padecimientos sufridos desde su niñez con un padre violento hacia su madre, él y los hermanos.

    "Pónganse en mis zapatos": el testimonio de Donato Cignoli tras el episodio que lo involucró con su padre
    Punta del Este, un destino muy concurrido por los argentinos. 
    Turismo

    Boom de reservas argentinas: Punta del Este se prepara para un verano récord en 2026

    La terminal de ómnibus de media y larga distancia, instalada en el acceso a nuestra ciudad, iba a ser la competencia de La Carmela en Campana pero en 16 años el ex gobierno de Cáffaro no la habilitó y la actual gestión de Matzkin, dentro de un abanico de posibilidades, decidió que pase a ser parte de un centro comercial.

    Zárate: polémica por la terminal abandonada que será parte de un centro comercial

    En la tarde de este miércoles en la autopista de la ruta 8, a la altura de San Antonio de Areco, la médica y política líder del Frente Renovador local, Marita Conti, protagonizó un siniestro vial al colisionar al mando de su automóvil contra una camioneta.

    Marita Conti sufrió un siniestro vial cuando chocó con su auto contra una camioneta en la autopista

    Las consultas cursadas a dirigentes de la mesa chica del gremio metalúrgico en San Nicolás confirmaron que hasta el momento solo pidió color la lista oficialista.

    San Nicolás: el lunes vence el plazo para presentar listas para las elecciones seccionales UOM