sábado 09 de agosto de 2025
    • Violento asalto en Manuel Ocampo: hospitalizaron a una mujer golpeada por cuatro delincuentes

    En el asalto violento los cuatro ladrones irrumpieron en una propiedad para golpear y reducir a sus moradores y despojarlos del dinero que atesoraban.

    La Opinión OnLine | Alfonso Godoy
    Por Alfonso Godoy
    9 de agosto de 2025 - 11:34
    El violento asalto ocurrió en calle José Ocampo al 100, de la localidad de Manuel Ocampo.

    En la tarde-noche de este viernes, cuatro delincuentes perpetraron un asalto violento en una vivienda de la localidad de Manuel Ocampo, donde golpearon y redujeron a un matrimonio para robarles una suma de dinero aún no determinada. La mujer, de 42 años, sufrió lesiones que motivaron su traslado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos “San José” de Pergamino.

    El episodio ocurrió alrededor de las 20:00, en una propiedad ubicada en calle José Ocampo al 100. Según informaron fuentes policiales, los ladrones ingresaron por la fuerza, amenazaron y golpearon con violencia al hombre de 47 años y a su esposa (42), y se apoderaron del dinero que la pareja atesoraba en la morada. Tras el ataque, escaparon a bordo de un automóvil Chevrolet Cruze color bordó, sin que hasta el momento se haya establecido el rumbo que tomaron.

    Alertados por un llamado de las víctimas, efectivos del Destacamento de Manuel Ocampo se desplazaron hasta la vivienda y constataron la gravedad de lo sucedido. Debido a las heridas sufridas, la mujer fue trasladada en ambulancia para recibir atención médica y someterse a estudios que permitan determinar el carácter de las lesiones.

    Investigación del robo

    La investigación, caratulada como robo agravado, privación ilegal de la libertad y lesiones, quedó a cargo de la Fiscalía N° 1, del fiscal Fernando Pertierra. El representante del Ministerio Público dispuso la intervención de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) Pergamino para identificar a los autores.

    Como parte de las primeras diligencias, los detectives trabajan en el relevamiento de cámaras de seguridad particulares y del sistema de monitoreo urbano, con el objetivo de establecer la ruta de ingreso y huida de los asaltantes, así como también confirmar la utilización del vehículo mencionado. Además, se están tomando declaraciones testimoniales a vecinos y personas que pudieron haber observado movimientos extraños en las horas previas y posteriores al ataque.

    Fuentes vinculadas a la pesquisa señalaron que los indicios recabados hasta el momento son valiosos para avanzar en la individualización de los cuatro sujetos que perpetraron el hecho. Mientras tanto, las tareas investigativas se desarrollan con intensidad para esclarecer un asalto que conmocionó a la comunidad de Manuel Ocampo por su violencia y la agresión sufrida por las víctimas.

    Por Alfonso Godoy

