lunes 22 de septiembre de 2025
    • Más de 800 nicoleños ya pueden vacunarse contra el dengue en el Hospital San Felipe

    El Ministerio de Salud bonaerense habilitó a 844 personas de San Nicolás a recibir la vacuna gratuita contra el dengue en el Hospital San Felipe.

    22 de septiembre de 2025 - 11:50
    Mas de 800 personas en San Nicolás registradas para vacunarse en el Hospital San Felipe.

    LaOpinion

    En el marco de la campaña provincial de vacunación gratuita contra el dengue, tras iniciarse la primera semana en la extensión de la misma, se confirmaron que más de 800 personas en San Nicolás ya están habilitados para recibir la inmunización en el vacunatorio del Hospital San Felipe.

    Denuncia de la UOM San Nicolás a contratistas en Ternium por practicas sindicales desleales

    El seleccionado de Pergamino con el trofeo durante el festejo tras el título logrado en el Zonal.

    Histórico: Pergamino campeón del Torneo Zonal U17 de básquetbol femenino

    El listado oficial contempla a 844 personas que cuentan con su turno confirmado y deberán acercarse al nosocomio con el mail de confirmación y el DNI. Los horarios de atención son de lunes a viernes de 7:00 a 15:30.

    Desde el hospital recordaron revisar la casilla de correo para quienes se inscribieron el año pasado y, en caso de dudas, acudir los martes y jueves de 7:00 a 15:30 para verificar si figuran en el padrón.

    Vacunación de Dengue para toda persona y como inscribirse

    La campaña está dirigida a personas de entre 15 y 59 años que residan en cualquier municipio bonaerense, hayan tenido o no la enfermedad. La vacuna solo está contraindicada en casos de embarazo, lactancia, inmunocompromiso o tratamientos con quimioterapia y corticoides en altas dosis.

    El registro se realiza a través de la página oficial del Ministerio de Salud, Mi Salud Digital. Actualmente, el San Felipe dispone de 110 dosis, que serán renovadas a medida que aumente la demanda.

    En esta segunda etapa del Plan Provincial de prevención y acción frente al dengue, el gobierno bonaerense adquirió 500.000 dosis para distribuir en hospitales y centros sanitarios, en el marco de una estrategia de prevención y control de la enfermedad.

