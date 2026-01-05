Más de 100 causas en cinco días: la Fiscalía 8 intervino en delitos graves durante el inicio del año

La Fiscalía Nº 8 del Departamento Judicial Pergamino afrontó un inicio de año con una actividad inusualmente intensa : en apenas cinco días ingresaron más de cien causas al sistema del Ministerio Público Fiscal, muchas de ellas vinculadas a delitos de significativa gravedad ocurridos durante el último fin de semana.

Así lo confirmó el fiscal Francisco Furnari , quien destacó el compromiso del personal judicial y de las fuerzas de seguridad durante el turno.

El titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio atendió al Diario LA OPINION

Entre los episodios más relevantes se encuentra la detención de dos mujeres acusadas de haber adormecido a un mecánico de alrededor de 60 años para sustraerle dinero y otros elementos, en un hecho ocurrido el 31 de diciembre bajo la modalidad conocida como “viudas negras”. Según explicó Furnari, la investigación fue llevada adelante por la fiscalía junto a personal de la Comisaría Segunda y permitió identificar a las sospechosas a partir del análisis de cámaras de seguridad instaladas en la vivienda de la víctima.

Detenciones

Con esos elementos, se solicitaron las órdenes de detención al Juzgado de Garantías en turno, que consideró que el adormecimiento de la víctima configuró un robo y no un simple hurto, habilitando así la detención. Las mujeres fueron aprehendidas un día y medio después del hecho, indagadas el sábado y continúan privadas de la libertad mientras avanza la investigación, que en las próximas horas sumará nuevas declaraciones testimoniales.

Denuncia del Delegado de Acevedo contra el jefe del Destacamento

Otro de los hechos que generó fuerte repercusión fue el inicio de una investigación penal a partir de una denuncia presentada por el delegado municipal de Acevedo, Nazareno Bernaus, contra autoridades del destacamento policial de esa localidad. Furnari indicó que la denuncia fue recepcionada formalmente en el Ministerio Público y que se trata de una causa encuadrada dentro de las denominadas “investigaciones 1390”, que obligan a la fiscalía a actuar sin intervención policial. El funcionario denunciante hizo referencia a presuntos pedidos de soborno, motivo por el cual ya se están recibiendo testimonios y requiriendo informes a la Jefatura Departamental.

Persecución policial

Durante el mismo fin de semana también se produjo una persecución policial de alto riesgo protagonizada por un sujeto que circulaba en motocicleta, acompañado por su pareja. El individuo abandonó el rodado y fue finalmente aprehendido tras intentar huir por los techos. El fiscal precisó que el imputado se encontraba cumpliendo arresto domiciliario con pulsera electrónica, disposición dictada por otra fiscalía, y que este incumplimiento será considerado un elemento agravante al momento de solicitar su detención al juez de garantías.

Pistola de un ex agente

En otro procedimiento, se dispuso el secuestro inmediato de un arma de fuego a un exintegrante de una fuerza de seguridad, denunciado en el marco de un episodio de violencia de género. Si bien la causa es instruida por una fiscalía especializada, desde la Fiscalía Nº 8 se ordenó asegurar el arma ante el temor manifestado por la víctima.

Moto recuperada

Además, la fiscalía intervino inicialmente en la investigación por el robo de motocicletas en un local comercial ubicado en avenida Ugarte y Baradero. Si bien la causa será remitida al fiscal especializado en robos calificados, Furnari indicó que lograron recuperar la motocicleta sustraída el expediente ya cuenta con informes y elementos que permitirían identificar a los presuntos autores, aunque todavía no está determinado si se trata de personas menores de edad.

Vecino baleado

Finalmente, el fiscal se refirió a un grave conflicto vecinal que pudo haber terminado en tragedia: una discusión entre vecinos derivó en un disparo de arma de fuego y, posteriormente, en un ataque con arma blanca entre las parejas de ambos involucrados. Todos los implicados fueron aprehendidos e indagados, se negaron a declarar y, tras comprobarse que las lesiones fueron leves, solicitaron la intervención de la Oficina de Resolución Alternativa de Conflictos.

“El volumen de hechos y su gravedad exigieron un esfuerzo extraordinario de todo el personal”, señaló Furnari, quien remarcó que, pese a la intensidad del turno, las investigaciones avanzan con normalidad y bajo estricto control judicial.