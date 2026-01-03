sábado 03 de enero de 2026
    Tendencias

    Mafalda y El buen mal entre los mejores del año por The New Yorker

    El medio estadounidense destacó a Mafalda y El buen mal dentro de su selección anual, reforzando el interés global por autores y obras surgidas en el país.

    3 de enero de 2026 - 09:00
    Mafalda, la emblemática historieta creada por Quino, también se encuentra en la selección.

    Mafalda, la emblemática historieta creada por Quino, también se encuentra en la selección.

    ARCHIVO
    El buen mal consolida a Samanta Schweblin como una de las narradoras más notables de la actualidad.

    El buen mal consolida a Samanta Schweblin como una de las narradoras más notables de la actualidad.

    RANDOM HOUSE

    Dos libros argentinos obtuvieron un lugar de privilegio en la lista de las mejores obras de 2025 publicada por The New Yorker. Durante diciembre, el medio estadounidense difundió su ranking anual de publicaciones que marcaron tendencia y provocaron debate en el ámbito literario. Entre los títulos seleccionados, figuran dos exponentes nacionales que reflejan el crecimiento y la proyección internacional de la literatura argentina.

    El listado incluye títulos como A Marriage at Sea de Sophie Elmhirst, que se encuentra en la primera posición, junto con Audition de Katie Kitamura, el libro de no ficción A Truce That Is Not Peace de Miriam Toews y la colección de poemas Bread of Angels de Patti Smith. En ese contexto, la presencia argentina se consolida con la inclusión de El buen mal de Samanta Schweblin y Mafalda de Quino.

    Según The New Yorker, los libros destacados del año reúnen características como la originalidad, la capacidad de provocar discusión y el impacto en la escena cultural global. La publicación también resalta la variedad de géneros y la proyección mundial de los autores seleccionados.

    El buen mal y la crítica de The New Yorker

    El buen mal consolida a Samanta Schweblin como una de las narradoras más notables de la actualidad. De acuerdo a materiales de prensa, en cada uno de los relatos de la obra, Schweblin construye un universo propio y logra un acercamiento íntimo con sus personajes.

    Los protagonistas, confrontados con situaciones inesperadas, transitan experiencias de dolor, culpa e incertidumbre. La autora invita al lector a sumergirse en un artificio literario donde la realidad y la imaginación se entrelazan de manera constante.

    La crítica publicada por The New Yorker sostiene: "Con inédita perspicacia, Schweblin intuye el punto de quiebre de una voluntad, la intensidad premonitoria de un temblor y la lejanía que impone la ternura".

    Y agrega: “Conoce la mejor de las infinitas posibilidades de una historia y el modo de encajar las piezas de una trama para dar con un gran relato que se hunda y proyecte, oscurezca e ilumine el día a día de la época y el alma de quienes la habitan. En su literatura, premiada internacionalmente, los filos entre realidad y ensueño deslumbran como los de un cuchillo“.

    Mafalda y su influencia mundial

    Mafalda, la emblemática historieta creada por Quino, también se encuentra en la selección. Traducida al inglés por Frank Wynne, la obra amplía su alcance y reafirma su influencia mundial.

    De acuerdo a la publicación, la versión en inglés permitió que nuevos lectores accedan a los valores y mensajes universales de la tira, que sigue vigente a casi sesenta años de su aparición. Mafalda representa el pensamiento crítico y la reflexión sobre la sociedad en distintas épocas, un legado ineludible de la cultura argentina.

    Estos reconocimientos demuestran la vigencia de la producción literaria nacional. Escritores contemporáneos y clásicos mantienen presencia en los principales circuitos editoriales, lo que genera un diálogo enriquecedor entre pasado y presente.

    Según la crítica internacional, los libros argentinos se destacan también por su capacidad para abordar temáticas complejas a través de lenguajes innovadores y propuestas narrativas singulares.

    En la lista de The New Yorker, la literatura argentina comparte espacio con autores de distintos países y estilos, lo que refleja la diversidad de la escena literaria actual. La publicación de estos rankings impacta en la circulación y el nivel de ventas de los libros elegidos, además de establecer criterios de calidad e influencia.

    El reconocimiento internacional facilita el acceso de nuevos lectores a las obras locales y fomenta ediciones en otros idiomas. De acuerdo a especialistas consultados por medios culturales, el interés por la literatura argentina crece cada año en ferias y festivales de distintos continentes.

