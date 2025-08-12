San Nicolás: madre e hijo heridos en accidente; el otro conductor huyó y dio alcoholemia positiva

Dos heridos en motocicletas y un conductor detenido con alcoholemia positiva en San Nicolás. LaOpinion

Un grave accidente de tránsito se registró este lunes en la intersección de Pombo y Roca, en la Zona Sur de San Nicolás, donde una mujer de 32 años y su hijo de 6 resultaron heridos mientras circulaban sobre su motocicleta Corven color roja, que chocaron contra otro rodado.

El conductor de este último se dio a la fuga. Personal del SAME trasladó a las víctimas al hospital local, donde la médica policial constató que la mujer sufrió lesiones graves, incluyendo una fractura en la muñeca derecha.

Identificaron y detuvieron al otro motociclista Minutos después, la policía logró identificar al responsable, un hombre de 38 años, que se tornó agresivo y opuso resistencia a la aprehensión. Durante la requisa, se le secuestró un arma blanca.

Agentes de tránsito le realizaron el test de alcoholemia, que arrojó 1,8 gramos de alcohol en sangre. Su motocicleta, una Suzuki AX 100 negra sin patente, fue secuestrada. Interviene la UFI N° 3.

