Lucas Panno: resiliencia, empatía y solidaridad como una forma de vida

La solidaridad no siempre hace ruido, pero deja huella. Así es el camino que transita Lucas Panno, quien con un fuerte sentido humano ha sabido estar presente cuando alguien lo necesitó. Su don para ayudar, acompañar y brindar soluciones refleja una vocación genuina de servicio, construida desde el compromiso y la resiliencia personal y el respeto por el otro.

“Esta idea de ayudar, de pensar en el otro y de dar una mano desde el lugar que a uno le toca no es algo nuevo en mi vida. Viene desde hace muchos años. También formé parte de la gran movida de la Fundación Leandra Barros , aunque este compromiso solidario comenzó incluso antes. Siempre me gustó poder ayudar, dar algo de mí de manera desinteresada. Todo lo que hago lo hago sin esperar nada a cambio, porque me hace bien, me llena el corazón y me hace muy feliz”, expresó Lucas Panno durante una charla emotiva y donde su don de ayudar al prójimo quedó a flor de piel.

Su incondicional apoyo a la Fundación Leandra Barros

Su participación en cada una de las ediciones del la carrera atlética nocturna que organiza la Fundación Leandra Barros, ha sido el motor impulsor de nuevas acciones solidarias. Lucas recordó cómo se acercó a la Fundación para formar parte de esa gran familia: “la primera carrera fue en 2011 y yo participé como lo hacen tantos ciudadanos cada año. Al año siguiente me encontré con Roberto Barros y le pregunté cómo podía ayudar. Me sugirió que me acercara a sus locales y hablara con sus hijas. Así lo hice y, desde ese momento, hace 14 años que formo parte de esta fundación, que es un orgullo para la ciudad y la región. Hoy me siento uno más de la familia y eso me hace muy feliz”.

Ayudar a los demás, como una elección de vida

Con el tiempo se fueron sumando más acciones y más personas a las que Lucas pudo acompañar. “Esta resiliencia y estas ganas de ayudar nacen de adentro. En algunos casos la vida te lleva por ese camino a partir de experiencias difíciles, pero en general tiene que ver con querer aportar un pequeño granito de arena en alguna causa. Todo ayuda. Muchas veces la gente me pregunta por qué lo hago. La respuesta es simple: porque me nace. Me gusta ayudar y creo que tendría que haber más personas comprometidas para que podamos ser una sociedad más solidaria”.

Distintas cruzadas solidarias

Lucas también recordó las distintas cruzadas en las que participó y se comprometió: “A partir de mi participación en la fundación y de hacerme más conocido, muchas personas comenzaron a contactarme por redes sociales. Gente que no logra acceder a medicación oncológica, por distintos motivos, me escribe y yo trato de mover todo lo que esté a mi alcance para conseguirla. En 2024 hubo una movida muy importante en Pergamino por un joven que padecía cáncer y necesitaba reunir 25 millones de pesos para una operación. Él se contactó conmigo a través de redes sociales. Desde mi rol en relaciones públicas de la Fundación (Leandra Barros), me puse en contacto con Marcelo D’Alessio, de FM La Pop de Buenos Aires. Le comenté el caso y decidió sacarlo al aire para que contara su historia y se pudiera ayudar. En apenas 48 horas, gracias a la difusión radial y a la solidaridad de la gente de Pergamino, se logró reunir el dinero necesario”, contó Panno y añadió: “Lamentablemente, dos meses después de la operación, el joven falleció debido a lo avanzado de su enfermedad. Antes de eso, me llamó para agradecerme y me dijo que, cuando saliera del hospital, quería conocerme para darme un abrazo. Ese encuentro nunca pudo darse, pero esa experiencia es una de las cosas que más me moviliza a seguir ayudando”.



La experiencia en un "Día para Dar Argentina"

En 2017, Lucas también participó del “Día para Dar Argentina”, un movimiento global que busca incentivar y multiplicar las acciones solidarias. En Pergamino se realizó durante dos años consecutivos, con eventos en los que la gente colaboraba con alimentos no perecederos que luego se destinaban a distintas instituciones. En diciembre del año pasado se acercó para dar una mano en el primer desfile inclusivo de Pergamino, denominado Inclusivo Model Fest. Todo lo recaudado en ese evento fue destinado a las instituciones que trabajan con discapacidad en la ciudad. Al finalizar el desfile recibió de manera inesperada un reconocimiento que le generó un enorme orgullo: “Nunca pensé que iba a llorar tanto por este reconocimiento. Fue algo hermoso y, sobre todo, me dio más ganas de seguir haciendo cosas por los demás”, reconoció.

Un 2026 cargado de proyectos

Actualmente Lucas, que se desempeña laboralmente en la Asociación Mutual del Plata, sección turismo, está trabajando en la organización de lo que será el 2026: “Tenemos varios proyectos y muchas ganas de seguir aprendiendo para dedicarme a lo que más me gusta, que es ayudar. Estamos conversando para realizar actividades en conjunto con la Municipalidad, con las Subsecretarías de Deportes y Cultura. Estoy charlando con Matías Varela, el nuevo subsecretario de Deportes, con la idea de sumarme a la organización de eventos deportivos y solidarios, aportando desde lo que sé y lo que me gusta, tanto en el deporte como en la cultura. Ya hay proyectos y reuniones en marcha, y se viene un 2026 muy bueno. Quienes quieran contactarse conmigo o colaborar pueden hacerlo a través de mis redes sociales: @lucaspanno, tanto en Instagram como en Facebook. Siempre tratamos de ayudar, de organizar eventos o de gestionar recursos cuando alguien lo necesita. Hoy estoy muy enfocado en la temática de la discapacidad, que es algo que me moviliza mucho. El sector viene de atravesar años muy complicados y lamentablemente este 2026 no será muy distinto al 2025. Aun así, creemos que siempre se puede seguir ayudando y dando una mano”.