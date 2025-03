Los resultados de Sirio, Gimnasia y Viajantes en la segunda fecha del torneo de AHO

La Sub 14 de Gimnasia que derrotó a Sirio Libanés 2 a 1 en la Ciudad Deportiva.

La jornada en la Ciudad Deportiva, en las categorías competitivas, comenzó con el triunfo de Gimnasia y Esgrima en Sub 14 por 2 a 1 con goles de Julieta Monclus y Martina Avalos , mientras que el tanto de Sirio Libanés lo convirtió Milagros Acuña . A continuación, se midieron en Sub 16 y la victoria quedó para Sirio Libanés por 2 a 0. Los goles del triunfo siríaco fueron anotados por Franca Teri y Estrella Neri.

Luego, en la categoría Sub 19, Sirio Libanés y Gimnasia y Esgrima empataron 1 a 1. Para el local convirtió Camila Pochi y para el “Lobo”, Nuria Torti . La tarde del sábado culminó con el choque de Primera División, en el que Gimnasia y Esgrima triunfó 5 a 0. Las autoras de los goles fueron Martina Giles, María de los Milagros Bonansea, Francisca Pico, Francesca Iacaruso y María Ignacia Maraviglia. Para la Primera del mens sana fue su segunda victoria luego del 2 a 0 en el debut frente a Racing de Chivilcoy.

Viajantes-Argentino de Rojas

Por su parte, Viajantes logró dos triunfos, un empate y terminó el sábado con una derrota frente a Argentino de Rojas. En Sub 14 ganó 1 a 0 con gol de Emilia Pérez y en Sub 16 repitió la victoria pero por 3 a 0 (convirtieron Clara Hulten, Amparo Corelli y Gina Marini). Más tarde, “Viaja” y Argentino de Rojas igualaron 2 a 2 en Sub 19 (los goles del local fueron de Milena Ferrero y para la visita los anotó Sofía Paradela). Y en Primera los tres puntos se los llevó el equipo rojense tras ganar 1 a 0 con el tanto de Naiara Mazzetti.