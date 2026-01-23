Los gremios municipales alzan la voz en Ramallo por salarios atrasados

El Gobierno de Ramallo inició la paritaria 2026 sin presentar propuesta salarial. Los gremios reclamaron recomposición y cumplimiento de compromisos. lavozderamallo.com.ar

La primera reunión paritaria de 2026 entre el Gobierno municipal de Ramallo y los gremios de trabajadores cerró sin una propuesta salarial concreta y con fuertes cuestionamientos al Departamento Ejecutivo Municipal. Los sindicatos manifestaron su malestar por la falta de definiciones y reclamaron respuestas urgentes ante la caída sostenida del poder adquisitivo.

Paritaria municipal 2026: sin oferta salarial y con malestar gremial El encuentro se desarrolló este miércoles en la sede municipal y fue encabezado por el secretario de Gobierno, Claudio Gentili. Desde el Ejecutivo explicaron que el adelantamiento de la paritaria, habitualmente prevista para marzo, respondió al contexto económico y a la necesidad de conocer las demandas sindicales. Sin embargo, los gremios consideraron que la reunión fue meramente formal y sin voluntad real de avanzar en soluciones concretas.

Reclamo por incumplimientos salariales de 2025 Uno de los principales ejes del reclamo fue el incumplimiento del acuerdo alcanzado en 2025, cuando el Ejecutivo se había comprometido a otorgar aumentos en línea con la inflación. Según denunciaron los sindicatos, durante noviembre y diciembre ese compromiso no se respetó, lo que profundizó la pérdida salarial. Por ese motivo, exigieron una recomposición por IPC de los incrementos adeudados y la negociación de un aumento adicional.

Demandas sectoriales y advertencias de los gremios Desde CICOP reclamaron el pase al básico de la suma fija, al considerar que su actual modalidad afecta aguinaldos y jubilaciones. ATE advirtió sobre el desgaste con los afiliados ante la falta de respuestas y volvió a exigir la provisión de indumentaria y calzado para el personal. El SOEM cuestionó la liquidación de horas extras en el Hospital Gomendio y expresó preocupación por cambios administrativos, mientras que el STMR exigió cumplir los compromisos asumidos y advirtió que los trabajadores no pueden seguir siendo la variable de ajuste.

La reunión concluyó con la mesa paritaria abierta y la promesa de una nueva convocatoria, aunque los gremios señalaron que, sin definiciones concretas, el conflicto salarial continúa latente.

Compartí esta nota en redes sociales:





