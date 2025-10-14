Paro docente: alto acatamiento en las escuelas de Pergamino

El paro docente impulsado por CTERA y al que adhirieron los gremios de la Provincia de Buenos Aires supera el 85% de acatamiento en todas las seccionales, según indicaron desde los principales sindicatos en concordancia con lo que ocurre en Pergamino.

Provincia de Buenos Aires El dato surge del relevamiento en distintos puntos de la provincia. "En algunas localidades, el acatamiento es total y en otras seccionales el paro ronda el 95%", expresaron desde el Frente de Unidad Docente Bonaerense, cuyos representantes participan de la movilización que se realiza este martes en Buenos Aires.

Reclamo docente "Al Gobierno de Javier Milei, las y los docentes piden el aumento del Presupuesto Educativo, urgente recomposición salarial, devolución del FONID, defensa de jubilaciones y paritarias, y finalizar las persecuciones judiciales por enseñar", se indicó en un comunicado.

Compartí esta nota en redes sociales:







Temas Docente

ctera

Pergamino