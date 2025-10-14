martes 14 de octubre de 2025
    • Paro docente: alto acatamiento en las escuelas de Pergamino

    Este martes se está llevando adelante el paro docente nacional de Ctera y en Pergamino hay una alta adhesión en las diferentes escuelas relevadas.

    14 de octubre de 2025 - 14:54
    Alto acatamiento en Pergamino y provincia de Buenos Aires.

    El paro docente impulsado por CTERA y al que adhirieron los gremios de la Provincia de Buenos Aires supera el 85% de acatamiento en todas las seccionales, según indicaron desde los principales sindicatos en concordancia con lo que ocurre en Pergamino.

    La docente de 45 años está internada en el Hospital San Felipe de San Nicolás.

    Evoluciona favorablemente la docente herida por la explosión en la feria de ciencias en Rancagua
    pergamino: un sector de los docentes bonaerenses convoca a un nuevo paro de actividades

    Pergamino: un sector de los docentes bonaerenses convoca a un nuevo paro de actividades

    Provincia de Buenos Aires

    El dato surge del relevamiento en distintos puntos de la provincia. "En algunas localidades, el acatamiento es total y en otras seccionales el paro ronda el 95%", expresaron desde el Frente de Unidad Docente Bonaerense, cuyos representantes participan de la movilización que se realiza este martes en Buenos Aires.

    Reclamo docente

    "Al Gobierno de Javier Milei, las y los docentes piden el aumento del Presupuesto Educativo, urgente recomposición salarial, devolución del FONID, defensa de jubilaciones y paritarias, y finalizar las persecuciones judiciales por enseñar", se indicó en un comunicado.

    Catalina Maglio requiere al menos 45 días de recuperación en el Hospital Garrahan.

