jueves 16 de octubre de 2025
    • La Municipalidad de Pergamino pide cuidar los contenedores de basura

    Desde la Municipalidad de Pergamino volvieron a advertir por el mal uso de los contenedores de basura que están en los distintos barrios.

    15 de octubre de 2025 - 19:00
    Es constante el mal uso de los contenedores de basura.

    La Dirección de Higiene Urbana de la Municipalidad de Pergamino vuelve a pedir a los vecinos colaboración y responsabilidad en el uso de los contenedores de basura de color verde.

    Ulises Lozano, Alfonsina Ivalo y Mateo Illia, los protagonistas de las primeros podios de Pergamino.

    Primeras medallas para Pergamino en los Juegos Bonaerenses 2025
    salud mental: distintas actividades de promocion y fortalecimiento

    Salud mental: Distintas actividades de promoción y fortalecimiento

    Esta mañana, los recolectores de residuos domiciliarios se encontraron con un nuevo caso de uso indebido: un contenedor ubicado en Silverio Vázquez 850 estaba repleto de escombros, lo que impidió su levantamiento habitual.

    Un problema recurrente en Pergamino

    Desde la recolección explicaron que a simple vista el contenedor parecía contener bolsas de residuos comunes. Sin embargo, al intentar moverlo, su peso excesivo llamó la atención. Al revisar su contenido, se constató que estaba lleno de restos de obra.

    El área de Contralor Urbano se presentó en el lugar y realizó las actuaciones correspondientes.

    Se labraron infracciones por el mal uso de los contenedores de basura.

    Pedido permanente de la Municipalidad de Pergamino

    Se recuerda que los contenedores no son volquetes: están destinados exclusivamente a residuos domiciliarios. Los escombros, restos de poda o residuos voluminosos deben gestionarse a través del 147.

