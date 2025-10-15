La Municipalidad de Pergamino pide cuidar los contenedores de basura

La Dirección de Higiene Urbana de la Municipalidad de Pergamino vuelve a pedir a los vecinos colaboración y responsabilidad en el uso de los contenedores de basura de color verde.

Esta mañana, los recolectores de residuos domiciliarios se encontraron con un nuevo caso de uso indebido: un contenedor ubicado en Silverio Vázquez 850 estaba repleto de escombros, lo que impidió su levantamiento habitual.

Un problema recurrente en Pergamino Desde la recolección explicaron que a simple vista el contenedor parecía contener bolsas de residuos comunes. Sin embargo, al intentar moverlo, su peso excesivo llamó la atención. Al revisar su contenido, se constató que estaba lleno de restos de obra.

El área de Contralor Urbano se presentó en el lugar y realizó las actuaciones correspondientes.

Se labraron infracciones por el mal uso de los contenedores de basura. Pedido permanente de la Municipalidad de Pergamino Se recuerda que los contenedores no son volquetes: están destinados exclusivamente a residuos domiciliarios. Los escombros, restos de poda o residuos voluminosos deben gestionarse a través del 147.

