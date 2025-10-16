jueves 16 de octubre de 2025
    El Mundial de Panettone: la competencia gastronómica en la que Argentina busca hacer historia

    Arrancó el lunes en Verona y termina el sábado con la gran final en Milán. Hace dos años, el equipo nacional fue tercero.

    16 de octubre de 2025 - 11:03
    Argentina busca hacer historia en la competencia gastronómica más larga del mundo, que dura seis días.

    Argentina busca hacer historia en la competencia gastronómica más larga del mundo, que dura seis días.

    En la última edición, celebrada en 2024, el panadero mexicano radicado en Barcelona, Ton Cortés, ganó la Copa del Mundo al mejor panettone.

    En la última edición, celebrada en 2024, el panadero mexicano radicado en Barcelona, Ton Cortés, ganó la Copa del Mundo al mejor panettone.

    ÚLTIMA HORA.

    Los equipos argentinos se suelen lucir en las competencias gastronómicas. Y esta semana se puso en marcha, una en el que el combinado nacional cada vez hace mejor papel. Se trata de la cuarta edición del Mundial de Panettone, que se realiza cada dos años en Italia y que arrancó este lunes en Verona.

    El pan, ese alimento que acompaña las mesas del mundo, tiene su día de reconocimiento cada 16 de octubre.

    Día Mundial del Pan: uno de los alimentos más antiguos que sigue siendo esencial en la dieta
    El alfajor de chirimoya alegre de Mendoza fue elegido el mejor del país.

    El mejor alfajor de Argentina 2025 es de Mendoza y tiene un relleno único

    El equipo argentino está integrado por Juan Manuel Alfonso Rodríguez, Nicolás Welsh, Samuel González y Ruben Darré.

    El recorrido argentino en ediciones anteriores

    El primer campeonato donde participó Argentina fue en 2021, cuando participaba en forma individual. Cada participante hacia su panettone representando a su país. Fue el casi de Juan Manuel Alfonso Rodríguez, que llegó a Italia tras haber ganando el Campeonato Argentino de panettone. Ya en Italia, atravesó la semifinal del Mundial en Verona y en la final en Milán se consagró como Mejor Panettone Extranjero.

    El último campeonato, en 2023, fue la primera edición que dispútó por quipos, con cuatro participantes por país. Se realizaron tres variedades de panettone. El clásico de pasas y naranjas confitadas (El Argentino, elegido campeón del mundo según el jurado periodístico), el Chocottone (segundo mejor del mundo) y un panettone salado con ingredientes del país de origen (Argentina presentó el “Chorittone”, con chorizo parrillero y harina de Malbec y vino Malbec, que que quedó tercero en el mundial).

    Con los resultados en las distintas categorías, el equipo argentino se subió al podio al terminar en el tercer lugar en la clasificación general.

    El Mundial del Panettone

    Este año, la organización subió la apuesta y las presentaciones de cada equipo en el Mundial serán siete. Al panettone clásico y el panettone de chocolate (chocottone) se le sumará un panettone innovador dulce elaborado con ingredientes del país de origen. Además deberán elaborar un helado con ingredientes del país de origen (presentado como acompañamiento del panettone innovador).

    Además, cada equipo deberá preparar un panettone decorado con la temática “moda italiana” y una mono porción basada en la pastelería circular, que consiste en crear algo con los ingredientes que se utilizan en otras preparaciones, para evitar desperdicios de materia prima. Finalmente, tendrán que presentar una pieza tallada artísticamente en flor con la masa madre utilizada para elaborar el panettone, tallada artísticamente en flor.

    La competencia consta de dos partes; la primera tiene una duración de cuatro días, que arrancan a las 5.30 de la mañana y se prolongan hasta la medianoche, por lo que el Mundial de Panettone es considerada la competencia gastronómica más extensa del mundo.

    Se lleva a cabo en Verona, donde los países participantes cocinan en vivo a la vista de jueces y comisarios, que auditan el cumplimiento de todas las normas establecidas. En esta etapa, se puntúan el orden, trabajo en equipo, limpieza, técnicas de trabajo, entre otras cosas.

    La segunda etapa, es la final que se realiza en Milán. Aquí cada equipo presenta lo elaborado en Verona. Se muestran emplatados los productos terminados a los jueces, se explica lo realizado, se contestan las preguntas que realizan y luego prueban cada presentación.

    La copa mundial arrancó este lunes 13 de octubre en Verona y termina con la final en Milán, el 18 de octubre. Participan además de Argentina, Francia, España, Alemania, Australia, Japón, China, Taiwán, Brasil, Perú, Cuba y Venezuela.

    Fuente: Clarín.

    Temas
    Día Mundial del Pan: uno de los alimentos más antiguos que sigue siendo esencial en la dieta

    El mejor alfajor de Argentina 2025 es de Mendoza y tiene un relleno único

    Así fue el primer programa de MasterChef Celebrity: los mejores y peores platos de la noche

    La gastronomía sostenible: una oportunidad de crecimiento para el sur argentino

    Día Nacional del Asado: por qué se celebra el 11 de octubre

    Día del Dulce de Leche: por qué se celebra hoy

    Cinco platos latinoamericanos para celebrar la diversidad cultural

    ¿Qué comemos hoy? esta fue la receta más buscada en Google en la última semana

    El único plato vegetariano de Latinoamérica que se encuentra en el top 10 de los mejores del mundo

    The Best Chef Awards 2025: un argentino y un chileno obtuvieron la máxima distinción

    El pan, ese alimento que acompaña las mesas del mundo, tiene su día de reconocimiento cada 16 de octubre.

    Día Mundial del Pan: uno de los alimentos más antiguos que sigue siendo esencial en la dieta

