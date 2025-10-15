Juegos Bonaerenses: más medallas para Pergamino y llegó la primera de oro

Eliana Ostoich y Selena Mantegazza Suárez, dos de las medallistas pergaminenses en “Mardel”. PRENSA MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO

La segunda jornada de competencias en las finales de los Juegos Bonaerenses 2025 trajo grandes noticias para la delegación de Pergamino, que este miércoles por la mañana sumó tres nuevas medallas en Mar del Plata, incluida la primera dorada en esta edición.

El oro llegó gracias a la destacada actuación de Eliana Ostoich, quien se coronó en la prueba de natación PCD, visual +17, 50 metros libres. La nadadora pergaminense mostró un gran desempeño en el natatorio de Mar del Plata y subió a lo más alto del podio, marcando un nuevo hito para la delegación.

Además, en la misma disciplina, Geraldine Pelayo obtuvo una medalla de bronce en en la categoría auditiva Sub 16, también en los 50 metros libres. En tanto, desde el tatami llegó otra alegría: Selena Mantegazza Suárez se quedó con el bronce en taekwondo, en la categoría combate hasta 50 kilos. Con estos resultados, Pergamino alcanza un total de seis medallas en lo que va del certamen (1 de oro, 1 de plata y 4 de bronce).

Un inicio prometedor Las primeras medallas pergaminenses habían llegado el martes, en el inicio oficial de la actividad. El atleta Ulises Lozano se colgó la medalla de plata en salto en largo Sub 14, categoría escolar no federado. A él se sumó la pareja de folklore integrada por Alfonsina Ivalo y Mateo Illia, que representaron a la Escuela de Danzas El Resero y obtuvieron el bronce en la categoría Sub 15, disciplina cultural. Ese mismo día, Mirko Sotelo también sumó al medallero pergaminense al lograr la medalla de bronce en atletismo PCD Intelectual A, Sub 15, en la prueba de 100 metros.

