Lorenzo Luis García: San Pedro homenajea al campeón que volvió a emocionar al boxeo local

En el Club Banfield, se realizará un homenaje a Lorenzo Luis García, uno de los grandes referentes del boxeo local, impulsado por el profesor, entrenador y exboxeador Carlos Vargas, quien organiza el evento con el objetivo de mantener vivo el legado del campeón. cronicasanpedro.com

El boxeo de San Pedro se prepara para vivir una noche especial cargada de emoción y memoria. El próximo 6 de febrero, en el Club Banfield, se realizará un homenaje a Lorenzo Luis García, histórico referente local, en un evento impulsado por el entrenador Carlos Vargas para mantener vivo el legado del único sampedrino que peleó por un título mundial.

Homenaje a Lorenzo Luis García: una noche histórica para el boxeo sampedrino El evento contará con 10 peleas oficiales y 10 cinturones en juego, todos con la imagen de Lorenzo Luis García, además de exhibiciones con boxeadores invitados de distintos clubes. Participarán púgiles de San Pedro, Entre Ríos, Baradero y otras ciudades de la región, en una velada que combinará competencia y reconocimiento.

Carlos Vargas y el objetivo de mantener vivo el legado del campeón La iniciativa fue impulsada por Carlos Vargas, profesor, entrenador y exboxeador, quien explicó que el homenaje nació al advertir que las nuevas generaciones desconocían la figura de García. “Fue el único boxeador sampedrino que peleó por un título del mundo en Norteamérica”, recordó Vargas, quien entrenó junto a él en su adolescencia y hoy asume la tarea de transmitir su historia.

Quién fue Lorenzo Luis García, el único sampedrino que peleó por un título mundial Lorenzo Luis García fue campeón argentino y sudamericano, y su carrera lo llevó a disputar un título mundial en Norteamérica, un hecho inédito para el boxeo local. Entrenado por Abelardo Castillo, dejó una huella profunda no solo por sus logros deportivos, sino también por su ejemplo y compromiso con la formación dentro del ring.

