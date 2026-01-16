Lo sacaron del grupo de Whatsapp del barrio y le rompió el auto al administrador

Le rompieron el auto al administrador de un grupo de Whatsapp que sacó a un integrante por mensajes inapropiados. LA OPINION

Un conflicto originado en un grupo de WhatsApp derivó en un episodio de violencia que terminó con daños materiales y una causa penal en trámite. Un joven denunció que su automóvil fue apedreado con un ladrillo por un sujeto al que había retirado del grupo virtual por hostigar al resto de los participantes.

Denuncia El hecho fue denunciado en la noche del miércoles, cerca de las 23:00, cuando la víctima advirtió destrozos en su vehículo estacionado frente a su domicilio. Según consta en la denuncia realizada en sede policial, el damnificado —un joven de 21 años— se desempeñaba como administrador del grupo de WhatsApp, integrado por vecinos y conocidos.

De acuerdo con su relato, días antes había decidido eliminar a uno de los miembros debido a reiteradas conductas molestas y mensajes inapropiados que generaban malestar entre los integrantes. Esa decisión habría desencadenado la reacción violenta del excluido, quien se presentó en la vivienda del denunciante y arrojó un ladrillo contra el automóvil.

Como consecuencia del ataque, el rodado —un Chevrolet Vectra, modelo 2008, de color negro— sufrió daños visibles en su estructura. Tras constatar la situación, el joven dio aviso a la Policía, que acudió al lugar para labrar las actuaciones correspondientes.

La causa fue caratulada como “Daño” y quedó en manos de la Fiscalía N° 3, que dispuso las diligencias de rigor para identificar formalmente al presunto agresor y avanzar con la investigación. No se descarta la citación de testigos ni la incorporación de registros fílmicos de la zona que permitan reconstruir lo ocurrido. Desde el ámbito judicial señalaron que este tipo de episodios, originados en conflictos digitales, pueden derivar en responsabilidades penales cuando trascienden el plano virtual y se materializan en hechos de violencia o daños contra bienes.

