martes 19 de agosto de 2025
    • Ladrón le robó la pistola a un Policía en un hurto en el interior de la morada donde reside el uniformado

    Un subteniente de la Policía bonaerense denunció que un ladrón ingresó a su vivienda sustrajo su arma reglamentaria, municiones y otros elementos de valor.

    18 de agosto de 2025 - 19:13
    El ladrón sustrajo la pistola 9 milímetros Taurus que se encontraba cargada con 18 municiones dentro de la morada del Policía.

    ARCHIVO LA OPINION

    Un grave episodio afectó a un efectivo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en Pergamino, luego de que ladrones ingresaran a su casa y sustrajeran distintos elementos, entre ellos su pistola reglamentaria. El hecho ocurrió en la noche del sábado 16 de agosto, aunque fue denunciado formalmente este lunes en la intervención policial.

    Le robaron la pistola durante una breve ausencia

    Según la denuncia, el subteniente —que presta servicio en el Cuerpo de Infantería local— se había ausentado de su domicilio, ubicado en la calle Vicente López, alrededor de las 21:15. Al regresar, constató que desconocidos habían ingresado y se habían apoderado de una consola de videojuegos con dos joysticks y, lo más preocupante, de un arma de fuego oficial: una pistola marca Taurus 9 milímetros modelo PT92, con su cargador y 18 municiones.

    El damnificado aseguró que la vivienda había quedado correctamente cerrada y que no halló signos de violencia en puertas o ventanas, por lo que el caso fue caratulado como hurto. Tampoco contaba con seguro que cubriera las pérdidas materiales.

    Tras la denuncia al 911, personal del Comando de Patrullas y de Policía Científica trabajaron en la escena para recabar pruebas. También se le tomó declaración testimonial al propietario y se dio intervención al Grupo Táctico Operativo (GTO) para profundizar la investigación. La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 5 del Departamento Judicial Pergamino.

    El robo de un arma reglamentaria siempre representa un hecho de especial preocupación para las autoridades, dado el riesgo de que pueda ser utilizada en la comisión de delitos violentos. Por ello, la Fiscalía dispuso medidas urgentes para dar con los responsables y recuperar el armamento sustraído.

