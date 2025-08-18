lunes 18 de agosto de 2025
    • La Opinión Gourmet

    Un viaje al Medio Oriente sin salir de Pergamino: la experiencia de Krd Food

    En Liniers 957 de Pergamino, Krd Food abre las puertas para ofrecer shawarma, falafel, hummus, baklava y muchos más platos típicos de la cocina árabe.

    18 de agosto de 2025 - 14:47
    Krd Food Pergamino es mucho más que un lugar para comer: es una invitación a probar los verdaderos sabores de Medio Oriente.

    Krd Food Pergamino es mucho más que un lugar para comer: es una invitación a probar los verdaderos sabores de Medio Oriente.

    LA OPINION

    Krd Food Pergamino es mucho más que un lugar para comer: es una invitación a descubrir los aromas, texturas y colores de la gastronomía árabe en su máxima expresión. Con una propuesta artesanal y un ambiente cálido, el local ubicado en avenida Liniers 957 se ha convertido en una referencia para quienes buscan vivir una experiencia diferente.

    Con horario de lunes a sábados de 7:30 a 20:30, el local pergaminense se adapta a cada momento del día.
    La Opinión Gourmet

    Camelio: té en hebras, café de especialidad y sabores únicos en Pergamino
    Esta hierba de la cocina latinoamericana puede ayudar a depurar el organismo, según explica una nutricionista de Atlanta, Georgia.

    Las propiedades del cilantro, la hierba típica de la gastronomía latina

    La experiencia comienza con un café con cardamomo hecho a la arena, una tradición del Medio Oriente que despierta los sentidos.

    Como entrada, se destacan el tabulé, el hummus y la ensalada con shanklish, un queso especiado típico, acompañados del infaltable pan árabe.

    Shawarma

    Los platos principales de Krd Food

    Entre los principales, la estrella es el shawarma de ternera, la versión árabe del sándwich, además de los clásicos falafel, los niños envueltos en hojas de parra y las novedosas sfijas, una masa de pan árabe con relleno por encima, que recuerda a una mini hamburguesa. También brillan los kepis fritos, una variante distinta a los tradicionales de parrilla.

    Para cerrar la experiencia, nada mejor que un bocado de baklava, un postre delicado a base de finas capas de masa filo, relleno de pistacho y bañado en almíbar.

    En Krd Food, cada plato es una explosión de sabor que transporta directamente al Medio Oriente, sin salir de Pergamino.

    Falafel
