Un viaje al Medio Oriente sin salir de Pergamino: la experiencia de Krd Food

Krd Food Pergamino es mucho más que un lugar para comer: es una invitación a probar los verdaderos sabores de Medio Oriente. LA OPINION

Krd Food Pergamino es mucho más que un lugar para comer: es una invitación a descubrir los aromas, texturas y colores de la gastronomía árabe en su máxima expresión. Con una propuesta artesanal y un ambiente cálido, el local ubicado en avenida Liniers 957 se ha convertido en una referencia para quienes buscan vivir una experiencia diferente.

La experiencia comienza con un café con cardamomo hecho a la arena, una tradición del Medio Oriente que despierta los sentidos.

Como entrada, se destacan el tabulé, el hummus y la ensalada con shanklish, un queso especiado típico, acompañados del infaltable pan árabe.

Shawarma Los platos principales de Krd Food Entre los principales, la estrella es el shawarma de ternera, la versión árabe del sándwich, además de los clásicos falafel, los niños envueltos en hojas de parra y las novedosas sfijas, una masa de pan árabe con relleno por encima, que recuerda a una mini hamburguesa. También brillan los kepis fritos, una variante distinta a los tradicionales de parrilla.

Para cerrar la experiencia, nada mejor que un bocado de baklava, un postre delicado a base de finas capas de masa filo, relleno de pistacho y bañado en almíbar. En Krd Food, cada plato es una explosión de sabor que transporta directamente al Medio Oriente, sin salir de Pergamino. Falafel

Compartí esta nota en redes sociales:





