Camelio: té en hebras, café de especialidad y sabores únicos en Pergamino

Camelio abrió sus puertas en la tradicional esquina de Merced y Lagos de Pergamino y desde entonces se convirtió en un punto de encuentro para quienes buscan disfrutar de un buen café, un blend de té en hebras o un plato rico y saludable. Con horario de lunes a sábados de 7:30 a 20:30, el local se adapta a cada momento del día.

Entre los platos destacados está la ensalada del chef , una combinación fresca de lechuga, tomates cherry, huevo, jamón, queso, choclo y palta, servida en un original recipiente hecho de masa integral.

Otra opción muy buscada es el plato Camelio, que lleva jamón, queso, huevo revuelto, tomates, palta y semillas, ideal para quienes buscan un almuerzo balanceado.

También se luce el desayuno saludable, servido en un recipiente que combina yogurt natural, frutas, granola y miel opcional, perfecto para empezar el día con energía.

Plato Camelio

Sándwiches y sabores gourmet

Camelio ofrece variedad de sándwiches, desde el clásico tostado Camelio —jamón y queso entre panes de papa— hasta la opción más gourmet: jamón crudo con rúcula y tomate, que conquista por su frescura y sabor.

El toque dulce

En la mesa dulce, la estrella es la torta Camelio: una base de brownie cubierta con mousse de lima que sorprende por su equilibrio entre lo intenso y lo fresco.

Infusiones y bebidas

Si hablamos de infusiones, Camelio es especialista en tés en hebras con blends propios y en café de especialidad, preparados con dedicación. A la hora de las bebidas refrescantes, destacan la limonada de frutos rojos, jugos exprimidos y una amplia variedad de gaseosas.

Camelio es un espacio pensado para todos los gustos: desde quienes buscan un plato saludable y nutritivo hasta los que se tientan con un antojo dulce. Una esquina con estilo, aromas y sabores para disfrutar cualquier día de la semana.